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Итоги-2016: лесные пожарные Поморья вырастили пять миллионов сеянцев ели и сосны

29 декабря 17:00 Итоги года 2016 Безопасность Лесные пожары Леспром Инновации
За этот год в питомниках и теплицах Единого лесопожарного центра выращено около пяти миллионов сеянцев сосны и ели
За этот год в питомниках и теплицах Единого лесопожарного центра выращено около пяти миллионов сеянцев сосны и ели

В Едином лесопожарном центре (ЕЛЦ) Архангельской области подвели итоги работы в уходящем году.

Напомним, ЕЛЦ создан правительством региона как специализированное учреждение, объединившее наземные и воздушные силы для борьбы с лесными пожарами. В феврале грядущего года ЕЛЦ отметит свое пятилетие.

– В преддверии этой даты считаю важным напомнить: лесные пожарные – это люди, которые, рискуя своими жизнями, спасают от огня леса России. Это одна из самых благородных профессий на Земле! – подчеркнул министр природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Константин Доронин.

Но, помимо тушения лесных очагов, в сферу деятельности ЕЛЦ входит ряд других, не менее важных и нужных направлений. В частности, выращивание посадочного материала, восстановление лесов, проведение отводов лесосек для нужд жителей, муниципалитетов, малого и среднего бизнеса.

На охрану лесов – беспилотные летательные аппараты

 Подводя итоги года, директор учреждения Сергей Родионов рассказал: ЕЛЦ на 100 процентов выполнил госзадание по противопожарному обустройству лесов Поморья на свободных от аренды площадях:

  •  создано более 310 километров новых минерализованных полос;
  •  произведена очистка свыше 560 километров старых минполос;
  •  изготовлено и установлено 50 аншлагов.

За весну-лето пожарные ЕЛЦ ликвидировали 112 возгораний общей площадью 480 гектаров. По сравнению с прошлым годом, средняя площадь одного пожара уменьшилась в 2,2 раза. Более 80 процентов очагов  было потушено в течение первых суток – это на 15 процентов лучше среднего пятилетнего показателя.

Напомним, по итогам сезона-2016 губернатор Архангельской области Игорь Орлов поставил задачу: внедрять в дело охраны лесов от пожаров инновационные технологии.

– В этом году для проведения мониторинга территории лесного фонда состоялись первые испытания беспилотного летательного аппарата (БПЛА),- говорит директор ЕЛЦ. – Они прошли  успешно. Планируем, что дальнейшая работа по внедрению БПЛА будет направлена на мониторинг лесов с большой рекреационной нагрузкой в весенне-летний период, а также для облёта и получения информации о лесном пожаре: площади, направлении движения огня, корректировки действий сил и средств.

Сергей Родионов также отметил: в этом году удалось значительно повысить оперативность связи с людьми, находящимися на тушении лесного пожара. Для этого за минувшие два года приобретено 49 спутниковых телефонов:

«Благодаря спутниковой связи, Региональная диспетчерская служба ЕЛЦ получает от руководителя тушения пожара оперативную информацию о возгорании, после чего принимаются меры для максимально быстрой и эффективной ликвидации очага».  

Время собирать шишки

В полном объёме сотрудники ЕЛЦ выполнили в этом году госзадание по проведению лесовосстановительных работ на неарендованных участках:

  • подготовка почвы под лесные культуры сделана на площади 309 гектаров;
  • посадка леса – на 418 гектарах;
  • комбинированное лесовосстановление – на 40 гектарах;
  • дополнение лесных культур – на  269 гектарах;
  • уход за лесными культурами – на 764 гектарах;
  • уход за молодняками – на 1024 гектарах.

Отметим, за этот год в питомниках и теплицах ЕЛЦ выращено около пяти миллионов сеянцев сосны и ели, основная масса – в закрытом грунте.

На сегодняшний день запас семян ели и сосны в подразделениях учреждения составляет около 2200 килограммов.

Для дальнейшего развития питомнического хозяйства предстоит пополнить семенной фонд. В январе-феврале ЕЛЦ планирует сбор шишек деревьев хвойных пород на лесосеменной плантации в Вельском лесничестве, а также на  территориях Пинежского, Карпогорского и Сурского лесничеств.

Отвод лесосек – для населения и малого бизнеса

Особое значение для социально-экономического развития территорий имеет работа ЕЛЦ по отводу лесосек. Госзадание по этому направлению в 2016 году также выполнено на 100 процентов.

Отвод лесных участков произведён:

  • для обеспечения древесиной жителей для собственных нужд – на более 3000 гектарах;
  • для государственных  муниципальных учреждений и предприятий  и сельхозтоваропроизводителей – на более 9000 гектарах;
  • для поддержки малого и среднего бизнеса – на более 8000 гектарах.

Общий объём проведённых работ превысил 20 тыс. гектаров.

Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области

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