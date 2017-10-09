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Людмилу Крутикову-Абрамову похоронили в Верколе

9 октября 12:20 Районы

В воскресенье в селе Веркола Пинежского района состоялись похороны вдовы великого русского и советского писателя Фёдора Абрамова, ученого-филолога Людмилы Крутиковой–Абрамовой.  

Как рассказал губернатор Архангельской области Игорь Орлов, который поддерживал отношения с Людмилой Владимировной, ещё при жизни она выразила желание быть похороненной на малой родине писателя, рядом с его могилой. Организацию похорон взяли на себя правительство Архангельской области и администрация Пинежского района.

Проводить в последний путь хранительницу творческого наследия великого русского писателя приехала его племянница Галина Абрамова, представители регионального правительства и администрации Пинежского района, Малого драматического театра под руководством Льва Додина, Архангельского краеведческого музея, литературно-мемориального музея имени Ф.А. Абрамова, научной библиотеки им. Н.А. Добролюбова, Пинежского землячества, представители общественности и местные жители. Церемония прощания и молебен прошли в клубе села Веркола. Похоронена Людмила Владимировна рядом с Фёдором Абрамовым.

Людмила Крутикова-Абрамова была самым глубоким исследователем творчества Фёдора Абрамова, занималась изданием его произведений, как опубликованных при его жизни, так и тех, которые сохранились в черновиках. Во многом благодаря её усилиям увидело свет шеститомное собрание сочинений Фёдора Абрамова, в которое вошли и неизданные при жизни автора произведения, а также были опубликованы дневники писателя. До последних дней она помогала в подготовке четырехтомной летописи жизни Федора Абрамова, второй том которой выйдет в ближайшее время. Людмила Владимировна издала «Чистую книгу», путевые заметки по зарубежным странам «Неужели по этому пути идти всему человечеству», «Воспоминания о Фёдоре Абрамове», сборник статей «Жива Россия» и многочисленные публикации в газетах и журналах.

Как отметила племянница писателя Галина Абрамова, Людмила Владимировна работала до последних дней своей жизни и была полна творческих замыслов. Её финальный труд – книга воспоминаний «В поисках истины», которую она не успела продолжить.

Во многом благодаря инициативе и подвижничеству Людмилы Владимировны был создан Литературно-мемориальный музей Фёдора Абрамова в селе Веркола. Она передала в фонды музея 2800 предметов: ценные рукописи и документы, фотографии и фотонегативы, книги, газеты и журналы, личные вещи Фёдора Абрамова, сувениры и картины, предметы народного быта, собранные писателем.

Вдова Федора Александровича организовывала значимые мероприятия к его юбилеям, с готовностью принимала и консультировала всех изучающих творчество супруга: журналистов и режиссеров, ученых и общественных деятелей из России и зарубежья.

—  Невозможно переоценить всё то, что сделала Людмила Владимировна… Кажется, что вместе с этим человеком уходит и часть нашей души. Светлая память об этом удивительном человеке навсегда останется в наших сердцах. В истории русской литературы и в нашей памяти имена Фёдора Александровича и Людмилы Владимировны навсегда останутся неразделимыми, – сказал на прощании заместитель министра культуры Архангельской области Игорь Репневский.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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