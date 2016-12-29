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В Вельске пройдут ледовые автогонки

29 декабря 14:20 Спорт События Вельск

Спортивный клуб «Экстрим Вельск» ежегодно проводит ледовые автогонки. Популярность турнира постоянно растёт. В этом году районный чемпионат практически перерос в Кубок Северо-Западного федерального округа.

Чемпионат проходит в три этапа. Первый этап уже состоялся 25 декабря. 22 января 2017 года пройдёт второй этап, 19 февраля – третий. Кроме этого, 15 января 2017 года в Вельском районе состоится кубок городов России по регламенту, разработанному клубом «Экстрим Вельск».

Проходить все соревнования будут на специальной трассе в деревне Костинская.

Впервые в России на подобных соревнованиях установлен серьёзный призовой фонд: полмиллиона рублей. Для победителей установлено по два первых, вторых и третьих места. Победители получат по 100 тысяч рублей, награда за второе и третье места – 70 и 50 тысяч рублей соответственно.

В рамках этапов дополнительно будут проходить соревнования на неподготовленных автомобилях, гонки без правил, конкурсы для зрителей и многое другое.

Турнир проходит при поддержке агентства по спорту Архангельской области.

Подробности можно узнать в группе «Экстрим Вельск» в социальной сети «Вконтакте».

Агентство по спорту Архангельской области

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