Принимаются заявки на участие в областной квест-игре «Неразлучники»

Региональный «Центр поддержки молодой семьи» вновь начинает квест-игру «Неразлучники».

В состязании могут принять участие семейные команды в составе от двух до десяти человек.



— Игра позволит забыть о скучных делах и ежедневной рутине, послужит семейному сплочению, разовьет творческие способности. Как показывает опыт, игра доставляет удовольствие не только детям, но и взрослым, – рассказала директор центра Нэлла Пономарева.

Для участия в игре необходимо отправить заявку на электронную почту: PACactive@mail.ru.

В социальной сети «Вконтакте» создана группа игры, где есть вся необходимая информация.

Подробности также можно узнать по телефону (8182) 28-69-40.

ГАУ АО «Центр поддержки молодой семьи»