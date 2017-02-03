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Принимаются заявки на участие в областной квест-игре «Неразлучники»

3 февраля 14:00 Семья

Региональный «Центр поддержки молодой семьи» вновь начинает квест-игру «Неразлучники».

В состязании могут принять участие семейные команды в составе от двух до десяти человек. 

— Игра позволит забыть о скучных делах и ежедневной рутине, послужит семейному сплочению, разовьет творческие способности. Как показывает опыт, игра доставляет удовольствие не только детям, но и взрослым, –  рассказала директор центра Нэлла Пономарева. 

Для участия в игре необходимо отправить заявку на электронную почту: PACactive@mail.ru.

В социальной сети «Вконтакте» создана группа игры, где есть вся необходимая информация.

Подробности также можно узнать по телефону (8182) 28-69-40.

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