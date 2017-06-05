Глава Поморья подвел первые итоги работы делегации региона на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.

Проходящий с 1997 года форум, который иногда называют «русским Давосом», в этом году собрал рекордное количество участников – около 12 тысяч человек из 143 стран.

Программа форума включала более 120 мероприятий, которые проходили в различных форматах – пленарное заседание, панельные сессии, круглые столы, деловые завтраки и теледебаты. Все они были объединены девизом «В поисках нового баланса в глобальной экономике».

— Как и всегда, форум прошел на высоком уровне, – отметил Игорь Орлов. – На его площадках Архангельская область подписала целый ряд соглашений, которые носят предметный характер и направлены на развитие региона.

Напомним, что в числе документов, подписанных на форуме – соглашения о сотрудничестве с АО «Газпромбанк» и ООО «Промснаб», Вологодской областью, Федеральным агентством связи и «ОМИА-Урал».

Как подчеркнул глава Поморья, впереди – большая и серьезная работа по реализации подписанных соглашений.

Игорь Орлов добавил, что достигнута договоренность о том, что в следующем году в рамках ПМЭФ будет представлена и площадка международного арктического форума «Арктика – территория диалога».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области