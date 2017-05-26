В Архангельске будут выдавать шенгенские визы в Германию

Визовый центр Германии в столице Поморья открыла генеральный консул Германии в Санкт- Петербурге Эльтье Адерхольд.

Архангельск стал первым после Санкт-Петербурга регионом Северо-Запада России, где появилась возможность на месте оформлять документы на немецкую визу с процедурой снятия отпечатков пальцев.

Напомним, новая система выдачи шенгенских виз с биометрическими данными введена с сентября 2015 года.



Архангельск выбран пилотной площадкой неслучайно: здесь активно развиваются партнёрские отношения с Германией, в том числе научно- образовательное сотрудничество между университетами двух стран.

— Для нас важен личный обмен между Германией и Россией, и открытие визового центра обеспечит для этого оптимальные возможности, – подчеркнула Эльтье Адерхольд.

Представители Германии рассчитывают, что после открытия визового центра поток желающих оформить немецкую визу существенно вырастет. К примеру, после открытия визового центра Чехии в Архангельске количество людей, обратившихся за визовой поддержкой, увеличилось на сорок процентов.

В сервисно-визовом центре, который расположен по адресу: пр. Ломоносова, д. 81 (торговый центр «Морской»), есть возможность подать документы на шенген в Норвегию, Финляндию, Грецию, Чехию, Эстонию, Нидерланды и Исландию.

Подать документы на шенгенскую визу можно в будни с 09:00 до 16:00.



Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области 0100