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Губернатор Архангельской области поздравил женщин Поморья

8 марта 9:00 Общество
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области

Дорогие cеверянки!

Примите искренние поздравления с Международным женским днём!

Велика и неоспорима роль женщины в нашем мире. Она несёт на своих хрупких плечах ответственность за всё: от поддержания семейного очага, рождения и развития детей до судьбы своей страны, благополучия родного края.

Женская мудрость, забота, душевное тепло – вот залог нашего общего успеха.

От души желаю отличного настроения, крепкого здоровья и надёжной опоры во всех делах! Пусть рядом с вами всегда будут любящие и любимые люди!

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов

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