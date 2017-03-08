Губернатор Архангельской области поздравил женщин Поморья

Дорогие cеверянки!

Примите искренние поздравления с Международным женским днём!

Велика и неоспорима роль женщины в нашем мире. Она несёт на своих хрупких плечах ответственность за всё: от поддержания семейного очага, рождения и развития детей до судьбы своей страны, благополучия родного края.

Женская мудрость, забота, душевное тепло – вот залог нашего общего успеха.

От души желаю отличного настроения, крепкого здоровья и надёжной опоры во всех делах! Пусть рядом с вами всегда будут любящие и любимые люди!

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов