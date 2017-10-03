Бесплатная реклама: предприниматели региона получили возможность заявить о себе в эфире телеканала «ТВ Центр»

Популяризация местного бизнеса – одна из мер поддержки предпринимательства, предусмотренных на региональном уровне. В этом году она включает возможность бесплатного создания и размещения рекламных видеороликов.

Информационные материалы выйдут на телеканале «ТВ Центр» в эфире новостной программы «Автограф дня», а также будут показаны на региональном телеканале «Правда Севера».

— Популяризация товаров и услуг местных предпринимателей – неотъемлемая часть комплекса мер, направленных на поддержку бизнеса. Зачастую недостаточная реклама становится причиной того, что качественная продукция наших предпринимателей остается неизвестной и невостребованной даже на региональном уровне, – отметил министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков.

Выпуск информационных роликов на телевидении, тем более в эфире новостных программ – эффективный способ заявить о себе. Однако, в силу дороговизны услуг по изготовлению и размещению подобной рекламы, некоторые предприниматели не используют данный ресурс.

— Подчеркну, что нами предусмотрено и бесплатное производство, и трансляция 20-секундных роликов, – сказал Семён Вуйменков. – Финансирование данной поддержки осуществляется за счёт субсидии, привлеченной нами из федерального бюджета.

Требования к участникам, а также подробная информация о данной мере поддержки доступны в положении об услуге «Популяризация» .

Для получения услуги необходимо заполнить заявку и направить её сотрудникам Архангельского регионального бизнес-инкубатора: cpp@msp29.ru или 163060, г. Архангельск, просп. Обводный канал, д. 12 (5 этаж, оф. 501, 505, 506). График работы: понедельник – пятница с 9.00 до 17.15 (перерыв с 13-00 до 14-00).

Справки доступны по телефону: (8182) 42-14-53, 43-02-78.



Министерство экономического развития Архангельской области