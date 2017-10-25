Лучшие почётные караулы выбрали в Архангельске

23 октября в региональном центре патриотического воспитания состоялся областной сбор почётных караулов. Участие в нём приняли представители образовательных учреждений, военно-патриотических клубов и поисковых объединений из Архангельска, Северодвинска, Приморского района.

Основными критериями отбора стало непосредственное участие почётных караулов в мемориальных мероприятиях.

Директор ГАУ Архангельской области «Патриот» Евгений Корнюх:

«В дни памятных дат, воинских праздников возле мемориалов несут службу почётные караулы. Это направление в Архангельской области развивается уже достаточно давно. Создана целая школа почётных караулов».

По итогам конкурса лучшими почётными караулами стали:

почётный караул Морской кадетской школы имени адмирала Котова П. Г. (руководитель – Алексей Мысов);



п очётный караул военно-патриотического клуба «Патриоты России» (руководитель – Андрей Шкаев);



с водный отряд почётного караула региональной общественной организации «Долг» средней школы № 37 (руководитель – Михаил Блохин).



За активное участие в дежурствах у монументов и памятников благодарственными письмами отмечены почётные караулы военно-патриотических клубов «Орден», «Белый медведь», поисковых клубов «Следопыт» и «Легион» из Архангельска, детский морской центр «Североморец» и военно-спортивные клубы «Беркут» (Северодвинск), «Барс», а также почётный караул средней школы № 7 из Новодвинска.

Добавим, год назад представители лучших почётных караулов Архангельской области участвовали во всероссийском смотре-конкурсе в Севастополе и попали в пятёрку лучших.

ГАУ Архангельской области «Патриот»