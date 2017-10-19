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Баренцево сотрудничество – залог стабильности в Евроарктическом регионе

В Архан­гель­ске про­дол­жа­ет рабо­ту XVI минис­терс­кая сес­сия СБЕР.

19 октября 13:15 Международные связи Арктика
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области

В пленарном заседании приняли участие главы внешнеполитических ведомств России, Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании, Исландии, представители Европейского Союза и члены Баренцева Регионального Совета.

Открывая заседание, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что Россия уже в четвёртый раз выступает в качестве хозяйки министерской сессии СБЕР и поблагодарил Архангельскую область за оказанный радушный приём.

Подводя итоги двухлетнего председательствования нашей страны в Совете Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР), глава российского МИДа подчеркнул, что Баренцев регион – самый густонаселенный и наиболее экономически развитый регион Арктики.

— Опыт сотрудничества здесь не имеет аналогов, оно ведётся на национальном, региональном и муниципальном уровнях, – отметил Сергей Лавров. 

В фокусе российского председательства в течение 2015-2017 годов находились такие темы, как развитие транспортной и логистической инфраструктуры, защита окружающей среды, расширение культурных и туристических обменов.

Экология и транспорт

Так, на встрече министров окружающей среды были отмечены успехи в ликвидации экологических «горячих точек» в Барнецевом регионе, разработана новая редакция плана сотрудничества в связи с изменениями климата.

По итогам встречи министров транспорта, которая состоялась в Архангельске, был достигнут прогресс в формировании масштабного плана, предусматривающего формирование 16 трансграничных коридоров железнодорожного, автомобильного и морского сообщения, семь из которых проходят по территории России.

Намечены планы по развитию авиасообщения, с задействованием аэропортов Архангельска, Мурманска, Киркенеса и Тромсе.

Культура и туризм

На встрече министров культуры была учреждена Баренцева стипендии в области культуры молодым деятелям искусства и творческим коллективам, первая церемония вручения стипендий состоится сегодня в Архангельске.

Развитию туризма внутри региона способствует принятое правительством России решение о введении в Мурманске и Архангельске 72-часвого безвизового режима.

По инициативе России состоялась первая встреча всех основных структур СБЕР, первый саммит коренных народов региона. Оба этих мероприятия получили высокую оценку стран-членов СБЕР и по предложению России должны стать постоянными.

Сергей Лавров поддержал идею «Баренцева Давоса»

В будущем году сотрудничество в Баренцевом регионе отметит своё 25-летие.

По словам Сергея Лаврова это хороший повод наметить новые планы, среди них – предложение организовать региональный форум высокого уровня, своего рода «Баренцев Давос», и использовать его в качестве постоянной дискуссионной площадки.

Глава МИД РФ подчеркнул, что уникальное Баренцево сотрудничество во многом обеспечивает стабильность в Евроарктическом регионе и выразил уверенность, что эта работа будет продолжена и в следующем периоде, когда национальным председателем СБЕР будет Швеция.

Принимать министерскую сессию – особая честь для Поморья

В приветственной речи к участникам пленарного заседания губернатор Архангельской области Игорь Орлов отметил, что для нашего региона стать площадкой для проведения ключевого политического события СБЕР - особая честь.

Архангельская область – активный участник Баренцева Регионального Совета, в 2013-2015 годах исполняла роль его председателя. 18 октября в столице Поморья состоялось заседание БРС, на котором председательство в нём перешло от финской провинции Кайнуу к норвежской губернии Финнмарк.

Игорь Орлов отметил, что расширение географии сотрудничества, а также грядущий юбилей свидетельствуют о широких перспективах, высокой степени доверия и стабильности, существующих в отношениях между регионами стран-партнеров БЕАР.

— Наше видение нового этапа Баренцева сотрудничества заключается в поиске совместных взаимовыгодных решений для привлечения и объединения национальных  и региональных ресурсов, способствующих социально-экономическому росту в регионах-участниках, созданию привлекательных для проживания и развития бизнеса зон в Баренцевом регионе, – сказал губернатор Архангельской области.

Главный компонент успеха – отношения между людьми

В ответном слове министры иностранных дел поблагодарили российскую сторону за работу по развитию сотрудничества и инициативы, за организацию заключительного мероприятия в Архангельске в рамках председательствования в СБЕР.

Так, министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни отметил необходимость взаимодействия в области сохранения и развития Арктики.

 – Межчеловеческие отношения – один из главных компонентов нашего успеха, – отметил Тимо Сойни.

Все выступающие, в том числе представители российских территорий, входящих в БРС, отметили важнейшую практическую составляющую Баренц-сотрудничества и привели конкретные примеры взаимодействия в области экономики, образования, культуры и туризма.

Швеция поделилась планами председательства в СБЕР

Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём, принимая от Сергея Лаврова символический молоток – знак председательства в СБЕР, поблагодарила российскую сторону и выразила уверенность, что человеческие контакты останутся основой сотрудничества в БЕАР.

По словам главы шведского МИДа, СБЕР продолжит работу по сотрудничеству в сфере экологии, бизнеса и образования, будет развивать инициативу России по проведению саммита коренных малочисленных народов и сделает акцент на развитии молодёжного сотрудничества.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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