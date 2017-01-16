Безопасность крещенских купаний будут обеспечивать 400 спасателей и 1000 полицейских

Более 400 спасателей и 135 единиц спецтехники будут обеспечивать безопасность при проведении мероприятий Крещения и купаний на территории Архангельской области в ночь с 18 на 19 января.

Открывая заседание созданной для обеспечения крещенских купаний рабочей группы, заместитель руководителя администрации губернатора и правительства области Иван Дементьев подчеркнул: задача органов власти – обеспечить безопасность и соблюдение общественного порядка.

Напомним, что в прошлом году в крещенских купаниях в общей сложности приняли участие более восьми тысяч северян. С учетом достаточно мягкой для северной зимы погоды, которая ожидается по прогнозу, и в этом году желающих будет немало.

Как отметил заместитель начальника ГУ МЧС по Архангельской области Сергей Сидоров, крещенские купели подготовлены практически во всех муниципальных образованиях области.

Всего в регионе будет действовать 36 иорданей. Для обеспечения общественного порядка будет привлечено около 1000 сотрудников УМВД по Архангельской области.

Местным властям направлены рекомендации по обустройству мест купания, в том числе по установке пунктов обогрева и обеспечению дежурства медиков.

Медики и санитарные врачи также обращают внимание на необходимость тщательно оценить возможные риски для своего здоровья и ответственно подойти к принятию решения об участии в купании. Кроме того, участников просят воздержаться от употребления алкогольных напитков, проводить обряд только в оборудованных местах и корректно реагировать на просьбы и пожелания спасателей и сотрудников УМВД.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области