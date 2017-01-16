Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Безопасность крещенских купаний будут обеспечивать 400 спасателей и 1000 полицейских

16 января 18:00 Безопасность

Более 400 спасателей и 135 единиц спецтехники будут обеспечивать безопасность при проведении мероприятий Крещения и купаний на территории Архангельской области в ночь с 18 на 19 января.

Открывая заседание созданной для обеспечения крещенских купаний рабочей группы, заместитель руководителя администрации губернатора и правительства области Иван Дементьев подчеркнул: задача органов власти – обеспечить безопасность и соблюдение общественного порядка.

Напомним, что в прошлом году в крещенских купаниях в общей сложности приняли участие более восьми тысяч северян. С учетом достаточно мягкой для северной зимы погоды, которая ожидается по прогнозу, и в этом году желающих будет немало.

Как отметил заместитель начальника ГУ МЧС по Архангельской области Сергей Сидоров, крещенские купели подготовлены практически во всех муниципальных образованиях области.

Всего в регионе будет действовать 36 иорданей. Для обеспечения общественного порядка будет привлечено около 1000 сотрудников УМВД по Архангельской области.

Местным властям направлены рекомендации по обустройству мест купания, в том числе по установке пунктов обогрева и обеспечению дежурства медиков.

Медики и санитарные врачи также обращают внимание на необходимость тщательно оценить возможные риски для своего здоровья и ответственно подойти к принятию решения об участии в купании. Кроме того, участников просят воздержаться от употребления алкогольных напитков, проводить обряд только в оборудованных местах и корректно реагировать на просьбы и пожелания спасателей и сотрудников УМВД.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Общество

16 января

Кино­фес­тиваль «Мери­ди­ан надеж­ды»: открыт приём заявок

16 января

Безо­пас­ность кре­щен­ских купа­ний будут обес­печи­вать 400 спа­са­те­лей и 1000 полиц­ей­ских

16 января

Выставку «Лики Рос­сии» уви­дели около шес­тиде­сяти тысяч человек

16 января

На Крас­ной прис­тани откры­лся бес­платный каток

16 января

16 января – все­мир­ный День ледовара

16 января

Архан­гель­ские спор­тсме­ны завое­вали пер­вое место на пер­венстве СЗФО по лег­кой атлетике

16 января

«Архан­гель­скавто­дор» возг­ла­вил Игорь Пинаев

16 января

Аплод­ис­менты – молодым!

16 января

Услу­ги Рос­ре­ес­тра можно получить в любом из мно­гоф­ун­кци­ональ­ных цен­тров региона

13 января

Управле­ние госэкс­пе­ртизы пере­шло на приём про­ек­тной доку­мен­та­ции в элект­ро­нной форме

13 января

Офи­циаль­ный портал пра­витель­ства области вре­мен­но сме­нил адрес из-за тех­нич­ес­ких работ

13 января

Талант плюс ответст­вен­ность

13 января

На этих выход­ных на Крас­ной прис­тани в Архан­гель­ске откро­ет­ся общест­вен­ный каток

13 января

Облиз­бир­ком под­гото­вил новую схему избира­тель­ных округов

13 января

Пред­при­ятия общепи­та Поморья гото­вят­ся при­нимать гос­тей аркти­чес­кого форума

13 января

Четы­ре юно­шес­кие коман­ды ЦРС «Вод­ник» вышли в фина­лы все­рос­сийск­их сорев­нова­ний

13 января

Школь­ники Поморья могут при­нять учас­тие в «Луч­шем уроке письма»

13 января

Игорь Орлов поздра­вил работ­ни­ков СМИ с про­фес­си­ональ­ным празд­ни­ком

12 января

Стар­шек­лас­сни­ков приг­лаша­ют к учас­тию в науч­но-прак­тич­ес­кой кон­фер­ен­ции

Похожие новости

16 января Общество

Безо­пас­ность кре­щен­ских купа­ний будут обес­печи­вать 400 спа­са­те­лей и 1000 полиц­ей­ских

10 января Районы

В 2016 году охот­ники Поморья добы­ли 280 волков

29 декабря Общество

Ито­ги-2016: лес­ные пожар­ные Поморья вырас­тили пять мил­ли­онов сеян­цев ели и сосны

28 декабря Общество

Алек­сей Алсуфьев: «Резуль­тат рабо­ты спа­са­те­лей – наша безо­пас­ность»

28 декабря Общество

Приос­тан­ов­лена роз­нич­ная про­дажа спир­тосо­дер­жа­щей непи­ще­вой продукции

27 декабря Общество

В День спа­са­те­ля в Архан­гель­ской области наг­ради­ли луч­ших предс­та­ви­те­лей этой профессии

26 декабря Общество

В ново­год­ние празд­ни­ки кон­троль за безо­пас­ностью севе­рян будет усилен

22 декабря Общество

В Поморье сни­зилось коли­чес­тво ДТП

21 декабря Общество

В Архан­гель­ской области сни­зилось число пра­во­на­ру­ше­ний среди под­рос­тков

18 декабря Районы

На защите ново­год­них ёлок – лес­ни­чие, поли­ция и общест­вен­ники Поморья

16 декабря Общество

Юные дорож­ные инспе­кторы из Севе­род­винска стали луч­шими в России

8 декабря Общество

Всё вни­ма­ние – безо­пас­ности школь­ных пере­во­зок!

8 декабря Районы

На борь­бу с вол­ками в Поморье допол­нитель­но нап­ра­вят полмилли­она рублей

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия