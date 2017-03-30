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Мировые эксперты: в сфере экологии Россия заявляет о себе как о стране-лидере

30 марта 15:00 Арктика – территория диалога Арктика Экология Энергетика Международные связи

Российская Арктика должна быть чистой – об этом сегодня заявил специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в ходе совместного брифинга в рамках международного форума «Арктика – территория диалога». 

Во встрече с представителями СМИ приняли участие исполнительный директор программы ООН по окружающей среде Эрик Солхейм и министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

Как отметил Сергей Иванов, 2017 год объявлен в России Годом экологии. Но реализация масштабных проектов, направленных на улучшение состояния окружающей среды, началась в стране несколько лет назад.

В качестве наглядного примера специальный представитель Президента привёл работы по ликвидации так называемого «остаточного экологического ущерба» на архипелаге Земля Франца-Иосифа.

– Вы знаете, что в советские времена здесь велась обширная хозяйственная деятельность, и когда СССР развалился, на территории островов осталось  огромное количество бочек с топливом, бытовой мусор, химикаты. За последние годы по инициативе Президента РФ Владимира Путина с Земли Александры было вывезено на материк 47 411 стальных бочек общим весом 1744 тонны. С острова Греэм-Белл вывезено 54 100 бочек общим весом 2164  тонны. Эту работу мы обязательно доведём до конца, – сказал Сергей Иванов.

Исполнительный директор программы ООН по окружающей среде Эрик Солхейм отметил, что в сфере экологии Российская Федерация заявляет о себе как о стране-лидере:

«Россия развивает множество проектов, к примеру, за последние годы были созданы семь национальных парков. И мы хотим рассказать об этом миру».

– У нас есть природные ресурсы: нефть, газ, уголь. Но при этом мы намерены использовать еще один источник энергии – мусор. Уже подписано постановление Правительства  о строительстве современных мусоросжигательных заводов.  При этом  вырабатываемая ими электроэнергия будет дотироваться за счёт так называемого «зелёного» тарифа, – сообщил Сергей Иванов.

Как отметили участники брифинга, международная природоохранная деятельность  остается одной из немногих тем, где внешнеполитические противоречия практически не присутствуют. К участию в совместных экологических проектах Россия  активно приглашает и другие страны.

Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области

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