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Всероссийский фестиваль школьных средств массовой информации приглашает участников

30 декабря 9:30 Молодежь

Десятый всероссийский фестиваль школьных средств массовой информации и творческих коллективов «Пою мое Отечество!» пройдёт в Санкт-Петербурге со 2 по 13 апреля 2017 года.

Организаторами конкурса выступают редакция всероссийского печатного издания газета «Школьная страна», всероссийское сетевое издание мы-юные.рф и российская электронная газета «Школьная страна».

Цель фестиваля – повышение роли творческих коллективов и ученических СМИ в патриотическом воспитании подрастающего поколения, в бережном отношении к природному и культурному наследию родного края, воспитание ценностного отношения к семейным традициям, стимулирование творческой и общественной активности молодого поколения.

Программа мероприятий фестиваля одобрена на федеральном уровне.

Приём заявок на участие осуществляется до 27 февраля 2017 года. Подробную информацию вы можете получить на сайте российской электронной газеты «Школьная страна».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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