«О любви сквозь грим» расскажут актёры драмтеатра

Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского Севера» и артисты Архангельского театра драмы им. М.В. Ломоносова начинают проект «О любви сквозь грим».

В усадебном доме Плотниковой на Поморской актеры исполнят стихотворения Ахмадулиной, Цветаевой, Ахматовой, Бальмонта, Рождественского, Северянина, Астаховой и Полозковой.

Событие состоится накануне международного Дня театра 26 марта. В акции примут участие Мария Беднарчик, Мария Новикова, Мария Степанова и Кристина Ходарцевич.

Заместитель министра культуры Архангельской области Алексей Павлов заметил:

Этот проект стал своего рода продолжением полюбившегося зрителям проекта «Драмарт». В творческом содружестве деятелей театра и музея есть интересный творческий потенциал. В музейном интерьере поэтическое слово зазвучит по-новому».

Начало в 17 часов. Стоимость входного билета 300 рублей.



Министерство культуры Архангельской области