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Северодвинский агрокомбинат возобновил работу

21 марта 17:00 Агропром Северодвинск
Из 19 теплиц запущены в работу 8
Из 19 теплиц запущены в работу 8

Напомним, в январе из-за сильных морозов на комбинате, несмотря на своевременно предпринятые меры, была частично разморожена система водоснабжения. На тот момент погибла часть выращенного урожая салата и лука, пострадала рассада огурцов. Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области взяло ситуацию на особый контроль.

Сегодня, по словам министра агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Ирины Бажановой, ООО «Северодвинский агрокомбинат» возобновил производственную деятельность.

За несколько месяцев на предприятии прошла масштабная реконструкция водопровода. Отремонтированы магистральные теплотрассы и разводка теплосетей по участкам. Восстановлено остекление теплиц. Из 19 теплиц запущены в работу 8. Идет восстановление систем полива, систем досвечивания растений, продолжаются сварочные и ремонтно-восстановительные работы.

В теплицах начато производство зеленых культур (шпинат, укроп, кинза, салат). Прошли первые посевы огурца и томата. Идут плановые посевы для продажи рассады цветов и овощей.

Реализация первой продукции зелени началась с 17 марта. 27 марта ожидается поступление салата в торговые точки, а к концу апреля – свежих огурцов. В полную мощность Северодвинский агрокомбинат заработает к 20 мая.

Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области

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