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Архангельск примет участие в Европейской недели программирования

3 октября 15:30 Общество НКО Инновации

Две некоммерческие организации Архангельской области прошли конкурсный отбор и проведут для молодежи в рамках Европейской недели кодирования «Meet and Code» два события.

Благодаря энтузиастам молодежи Поморья предоставляется шанс стать участниками глобальной инициативы «Meet and Code», которая реализуется с 2013 года. В этом году неделя пройдет в 17 европейских странах с 7 по 22 октября.

Среди 24 победивших российских участников конкурсного отбора на проведение образовательного мероприятия для молодежи две НКО из Поморья:

  • 10 октября для старшеклассников и молодежи Архангельский областной фонд участников Президентской программы организует Митап «Кодируй для Поморья!», который будет посвящен цифровым решениям для профориентации и карьерного роста, непрерывного обучения;
  • 21 и 22 октября для подростков региональная общественная организация «Архангельское общество профилактики заболеваний» проведет ИТ-выходные: фитнес в смартфоне.

Оба события пройдут на площадках Дома молодёжи Архангельской области. Оргкомитет региональных событий Европейской недели программирования возглавили выпускники Президентской программы подготовки управленческих кадров разных лет – Максим Чуров, Полина Заборская, Аркадий Шадрин – из Архангельска, Александра Меланьина – из Москвы.

К участию приглашаются молодые люди (школьники, студенты вузов, учащиеся колледжей и т.д.) в возрасте от 12 до 24 лет, интересующиеся цифровыми технологиями и кто планирует в будущем стать специалистом в этой сфере.

Как стать участником события?

Для участия в мероприятиях необходимо прислать онлайн-регистрацию, затем заполнить бланк о согласии на обработку персональных данных (самостоятельно для совершеннолетних, для несовершеннолетних заполняется родителями).

Где посмотреть программу событий?

Ознакомиться с программой мероприятий можно на сайте организаторов инициативы «Meet and Code»:

Meet and Code организует производство программных продуктов SAP, а также реализует российский общественный образовательный проект, направленный на развитие сотрудничества между некоммерческим сектором и IT-специалистами «Теплица социальных технологий». Поддержку организаторам оказывает международная сеть TechSoup Europe, куда вошли 250 тысяч некоммерческих организаций из разных уголков мира. В России отбор заявок и координацию проектов курирует «Теплица социальных технологий».

По статистике Европейской Комиссии, при росте спроса на специалистов с цифровыми навыками на рабочих местах у 44 процентов жителей Евросоюза нет даже базовых цифровых навыков. Президент SAP в Центральной и Восточной Европе Штефан Хохбауэер считает, что инициатива «Meet and Code» воплощает в жизнь видение компании в помощи миру работать лучше и улучшить жизни людей. «Это наше намерение помочь молодым людям приобрести навыки, которые будут нужны для преуспевания в цифровой экономике».

— Продвижение компьютерной грамотности, и в особенности программирования, – один из наших приоритетов, – уточнил руководитель «Теплицы» Алексей Сидоренко. – Компьютерные языки – это новый алфавит, и этому алфавиту нужно учиться, особенно в молодом возрасте.

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