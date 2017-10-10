Архангельск примет участие в Европейской недели программирования

Две некоммерческие организации Архангельской области прошли конкурсный отбор и проведут для молодежи в рамках Европейской недели кодирования «Meet and Code» два события.
Благодаря энтузиастам молодежи Поморья предоставляется шанс стать участниками глобальной инициативы «Meet and Code», которая реализуется с 2013 года. В этом году неделя пройдет в 17 европейских странах с 7 по 22 октября.
Среди 24 победивших российских участников конкурсного отбора на проведение образовательного мероприятия для молодежи две НКО из Поморья:
Оба события пройдут на площадках Дома молодёжи Архангельской области. Оргкомитет региональных событий Европейской недели программирования возглавили выпускники Президентской программы подготовки управленческих кадров разных лет – Максим Чуров, Полина Заборская, Аркадий Шадрин – из Архангельска, Александра Меланьина – из Москвы.
К участию приглашаются молодые люди (школьники, студенты вузов, учащиеся колледжей и т.д.) в возрасте от 12 до 24 лет, интересующиеся цифровыми технологиями и кто планирует в будущем стать специалистом в этой сфере.
Для участия в мероприятиях необходимо прислать онлайн-регистрацию, затем заполнить бланк о согласии на обработку персональных данных (самостоятельно для совершеннолетних, для несовершеннолетних заполняется родителями).
Ознакомиться с программой мероприятий можно на сайте организаторов инициативы «Meet and Code»:
Meet and Code организует производство программных продуктов SAP, а также реализует российский общественный образовательный проект, направленный на развитие сотрудничества между некоммерческим сектором и IT-специалистами «Теплица социальных технологий». Поддержку организаторам оказывает международная сеть TechSoup Europe, куда вошли 250 тысяч некоммерческих организаций из разных уголков мира. В России отбор заявок и координацию проектов курирует «Теплица социальных технологий».
По статистике Европейской Комиссии, при росте спроса на специалистов с цифровыми навыками на рабочих местах у 44 процентов жителей Евросоюза нет даже базовых цифровых навыков. Президент SAP в Центральной и Восточной Европе Штефан Хохбауэер считает, что инициатива «Meet and Code» воплощает в жизнь видение компании в помощи миру работать лучше и улучшить жизни людей. «Это наше намерение помочь молодым людям приобрести навыки, которые будут нужны для преуспевания в цифровой экономике».
— Продвижение компьютерной грамотности, и в особенности программирования, – один из наших приоритетов, – уточнил руководитель «Теплицы» Алексей Сидоренко. – Компьютерные языки – это новый алфавит, и этому алфавиту нужно учиться, особенно в молодом возрасте.