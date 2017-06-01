100 миллионов рублей направит область на ремонт дорог в Архангельске

Инициативу регионального правительства о выделении дополнительных средств из областного дорожного фонда накануне одобрили депутаты Архангельского областного Собрания. Напомним, 100 миллионов рублей получит Архангельск, еще 65 миллионов рублей будет направлено на ремонт муниципальных дорог.



В Архангельске на эти средства отремонтируют около 5,4 км улиц:

ул. Урицкого от ул. Тимме до пр. Обводный канал;



ул. Стрелковая от ул. Октябрят до ул. Павла Усова;



ул. Розинга;



ул. Вельская;



ул. Тыко Вылки;



ул. Комсомольская от пр. Троицкий до пр. Обводный канал;



ул. Никитова от пр. Ленинградский до ул. Воронина;



ул. Гагарина от пр. Дзержинского до здания швейной фабрики.



Как сообщил министр транспорта Архангельской области Вадим Кривов, ещё 65 миллионов рублей, выделенных на ремонт муниципальных дорог, будут распределены на конкурсной основе. Комиссия примет решение на основании заявок МО. Это произойдёт уже на следующей неделе

— Региональное правительство второй год подряд дополнительно выделяет средства на ремонт муниципальных дорог. В приоритетном порядке поддержку получают те МО, которые подготовили проектно-сметную документацию, провели соответствующую экспертизу. Как только поступят деньги, муниципалитеты должны максимально быстро провести конкурсы, чтобы успеть летом провести все работы, – пояснил Вадим Кривов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области