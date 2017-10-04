Федеральный центр увеличивает субсидии на развитие спорта в регионе

Уже два года школы олимпийского резерва Архангельской области получают федеральную поддержку на закупку оборудования. В 2018 году субсидия на закупку спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских школ и училищ спортивного резерва Архангельской области будут увеличены сразу на 75 процентов. Если в 2017 году регион получил 7,2 миллиона рублей, то на 2018 год финансирование составит 12,6 миллиона рублей.



Напомним, что в конце 2016 года архангельские школы гребли и плавания получили высокое звание школ олимпийского резерва. Благодаря этому наш регион в 2017 году получил федеральную поддержку на покупку нового спортинвентаря школы по плаванию. А в 2016 году Устьянской школе олимпийского резерва впервые были выделены средства на приобретение оборудования.



Ранее Министерство спорта Российской федерации поддержало заявку Архангельской области на 2018 год на увеличение субсидии на оказание финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации. Если в 2017 году федеральная субсидия составляла 6,2 миллиона рублей, то на 2018 год запланирована федеральная поддержка в размере 9,5 миллиона рублей.



Кроме того, было принято решение, что федеральная субсидия Архангельской области на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности объектов спорта маломобильным группам населения по программе «Доступная среда» в 2018 году составит 4,3 миллиона рублей. При этом в 2017 году субсидия составляла 3,2 миллиона рублей.

Агентство по спорту Архангельской области