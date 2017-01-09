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Нововведения в выпускных экзаменах станут темой областных родительских собраний

9 января 11:15 Общество

Министерство образования и науки Архангельской области стало инициатором серии родительских собраний, посвящённых вопросам подготовки старшеклассников школ Поморья к выпускным экзаменам.

Встречи со специалистами ведомства пройдут в режиме видеоконференцсвязи с использованием «цифрового образовательного кольца». Это позволит получить консультации жителям всех районов Архангельской области. 

— Главной темой родительских собраний станут нововведения в процедуру и содержание государственной итоговой аттестации выпускников. Мы также планируем обсудить нюансы подготовки старшеклассников к экзаменам, – рассказал министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко.

Свои вопросы специалистам министерства образования и науки Архангельской области можно направить заранее. Для этого необходимо отправить электронное письмо, воспользовавшись сайтом регионального Центра оценки качества образования.

Родительское собрание, посвящённое вопросам итоговой аттестации выпускников одиннадцатых классов, начнётся 19 января в 18:00.

Родителей выпускников девятых классов приглашают к диалогу 26 января, также в 18:00.

Министерство образования и науки Архангельской области

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