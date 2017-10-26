Подведены итоги тридцать восьмой сессии областного Собрания депутатов

На октябрьской сессии областного Собрания рассмотрен 31 вопрос, в том числе 20 законопроектов, из которых 19 инициировано Губернатором области. Во втором чтении принято 13 законопроектов, 12 из которых внёс глава региона.

Основное внимание было уделено бюджетным вопросам и вопросам экономического развития.

Принят закон, устанавливающий дополнительные основания признания безнадёжными к взысканию недоимки по региональным налогам, задолженности по пеням и штрафам по ним. Это касается уже отменённых региональных налогов, а также транспортного налога и налога на игорный бизнес.

С 1 января 2018 года в отношении административно-деловых и торговых центров, нежилых помещений аналогичного назначения, а также жилых домов и жилых помещений, не учитываемых на балансе в качестве объектов основных средств, налоговая база будет определяться от кадастровой стоимости. При этом сохранена действующая система налогообложения имущества по отношению к организациям, применяющим общую систему налогообложения, – от среднегодовой стоимости имущества.

Поддержаны в окончательной редакции поправки в областной закон о недрах. Без конкурсов и аукционов предоставляется право пользования участками недр местного значения в случае разведки и добычи общераспространённых полезных ископаемых, необходимых для строительства, реконструкции, капитального ремонта и содержания автомобильных дорог в целях обеспечения государственных или муниципальных нужд, а также в случае добычи подземных вод садоводческими и огородническими товариществами.

Совершенствуется законодательство в сфере деятельности пунктов приёма и отгрузки древесины. Вводится механизм взаимодействия органов региональной власти с хозяйствующими субъектами, определены мероприятия по профилактике нарушений в данной сфере.

Поддержаны во втором чтении изменения в сфере розничной продажи алкогольной продукции. Дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции не будут распространяться на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

Приняты в первом чтении изменения в сфере градостроительной деятельности, обусловленные комплексными изменениями в Градостроительный кодекс России.

В материалах по обоснованию схемы территориального планирования муниципального района и генеральных планов поселения, городского округа в виде карт будут отображаться также границы лесничеств, лесопарков.

Определены случаи, когда комиссия по подготовке правил землепользования и застройки не проводит публичные мероприятия в рамках подготовки проекта правил землепользования и застройки или изменений в такой проект и не рассматривает проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки.

Уточнён порядок подготовки документации по планировке территории. Данная документация будет утверждаться не правительством области, а уполномоченными министерствами в пределах их компетенции.

Министр строительства и архитектуры Михаил Яковлев пояснил, что такие изменения позволят как упростить процедуру подготовки и утверждения указанной документации, так и сократить сроки строительства.

Принят в первом чтении проект закона, представленный министром природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Константином Дорониным, предусматривающий поправки в сфере охраны окружающей среды и лесных отношений.

Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса наделяется полномочиями, реализация которых направлена на уменьшение выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, выявление и оценку объектов накопленного вреда окружающей среде, организацию работы по его ликвидации. На региональном уровне устанавливается механизм государственного учёта объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Рассмотрены вопросы в сфере образования, отдыха детей, спорта и культуры.

Принят закон, предусматривающий предоставление с 1 января 2018 года субсидий на возмещение затрат предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность. Это позволит решить проблему предоставления детям мест в детских садах.

В первом чтении поддержаны представленные министром труда, занятости и социального развития Еленой Молчановой изменения, согласно которым органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов наделяются полномочиями по финансовому обеспечению оплаты стоимости набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей. На эти цели из областного бюджета муниципалитетам предоставляются субвенции. Указанные изменения вступят в силу с 1 января 2018 года.

В рамках правительственного часа Еленой Молчановой представлена информация об итогах организации летней оздоровительной кампании детей в 2017 году и задачах на 2018 год.

С информацией о строительстве спортивных объектов выступил руководитель агентства по спорту Андрей Багрецов.

Поддержаны в первом чтении изменения в отдельные законы в сферах культуры, библиотечного дела и охраны объектов культурного наследия.

Устанавливается новый срок подготовки и направления Правительством области ежегодных докладов о состоянии культуры в областное Собрание депутатов – до 31 мая года, следующего за годом, за который представляется доклад. В настоящее время такие доклады предоставляются до 1 сентября.

Определены формы государственной поддержки в сфере библиотечного дела. Предусмотрены положения об информатизации библиотечного дела и библиотечном краеведении.

В ходе выступления министр культуры Вероника Яничек отметила введение правовой основы для оказания поддержки организациям народных художественных промыслов, перечень которых утверждается на федеральном уровне.

Совершенствуется законодательство в сфере социальной поддержки отдельных категорий граждан.

В окончательной редакции приняты изменения, направленные на развитие системы защиты прав обманутых дольщиков. Инвесторам, завершающим строительство многоквартирных домов в интересах обманутых дольщиков, предоставляются без торгов в аренду также федеральные земельные участки и земельные участки, изъятые для муниципальных нужд и освобождённые от расположенных на них объектов недвижимости.

Усовершенствованы механизмы деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, что позволит эффективно защищать права и законные интересы несовершеннолетних.

Развивается законодательство в сфере государственного управления, местного самоуправления и противодействия коррупции.

Уточнены запреты по участию лиц, замещающих государственные должности, муниципальные должности и должности муниципальной службы, в деятельности по управлению хозяйствующими субъектами. На членов избирательной комиссии и контрольно-счетной палаты возложена обязанность по соблюдению ограничений, запретов, предусмотренных законодательством в сфере противодействия коррупции.

Приняты в окончательной редакции комплексные изменения в законы о гербе, флаге и гимне Архангельской области.

Органы, предоставляющие государственные или муниципальные услуги, с 1 января 2018 года не вправе требовать от заявителей предоставления свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных органами записи актов гражданского состояния (за исключением свидетельств об усыновлении). Заявители вправе представить такие документы и информацию по собственной инициативе.

Встречи депутатов областного Собрания с избирателями, которые не являются публичными мероприятиями, будут проводиться в помещениях, специально отведённых местах, а также на внутридворовых территориях. Основное условие проведения таких встреч – отсутствие нарушений функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры.

Уведомление исполнительных органов региональной власти или органов местного самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат областного Собрания вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения.

Правительство области и органы местного самоуправления наделяются полномочиями по определению специально отведённых мест, перечня помещений для проведения встреч депутатов областного Собрания с избирателями, а также порядка предоставления таких помещений.

Директор правового департамента администрации губернатора и правительства области Игорь Андреечев пояснил, что подготовка изменений обусловлена федеральным законодательством. Работа по определению на региональном и местном уровнях указанных мест и помещений уже осуществляется. Правовым департаментом разработаны для органов местного самоуправления соответствующие рекомендации.

Рассмотрены в первом чтении комплексные изменения в отдельные законы в сфере местного самоуправления.

В случае избрания представительным органом поселения главы поселения по итогам конкурса, такой глава поселения не входит в состав представительного органа муниципального района. Представительный орган данного поселения дополнительно избирает из своего состава одного депутата в представительный орган муниципального района.

Определён порядок согласования Правительством области соглашений о приграничном сотрудничестве, заключённых органами местного самоуправления с муниципальными образованиями сопредельных государств, а также порядок регистрации таких соглашений.

Органы местного самоуправления наделяются правом по оказанию содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.

Совершенствуется порядок заключения в органах местного самоуправления договоров о целевом обучении. Определены процедуры формирования и работы конкурсной комиссии, сроки заседания данной комиссии, критерии оценки и отбора претендентов на заключение договора в рамках конкретных конкурсных процедур.

По мнению Игоря Андреечева, указанные изменения позволят обеспечить гражданам гарантии полноценного и своевременного рассмотрения их заявлений и иных документов, касающихся заключения договора о целевом обучении.

Совершенствуется законодательство в сферах деятельности аварийно-спасательных служб, проведения капитального ремонта.

В первом чтении приняты изменения, согласно которым с регионального уровня на федеральный уровень перейдёт часть полномочий в сфере деятельности аварийно-спасательных служб и формирований. Это касается координации деятельности таких служб и формирований, согласования создания профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований в организациях, обязанных в силу своей деятельности их создавать.

Правительство области наделено новыми полномочиями в сфере проведения капитального ремонта. Это позволит урегулировать вопросы по определению невозможности оказания услуг (выполнения работ) по капитальному ремонту, случаев и порядка утверждения муниципалитетами краткосрочных планов реализации региональной программы, порядка установления региональным оператором фактов воспрепятствования проведению работ по капитальному ремонту.

Поддержана законодательная инициатива в Государственную Думу о конфискации автомобиля, принадлежащего на праве собственности гражданину за управление им в состоянии опьянения, если ранее такой гражданин привлекался за это к административной ответственности.

Министр транспорта Вадим Кривов подчеркнул, что данный вопрос в федеральном законодательстве не урегулирован, разрешается только в судебном порядке, при этом, как правило, автомобили в таких случаях у граждан не конфискуются. Это создает риски повторного совершения аналогичных преступлений в сфере безопасности дорожного движения.

Правовой департамент администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области