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Новые звёзды России выступят в Архангельске

7 июня 12:30 Общество Архангельск События

12 июня, в День России, в Поморье повсеместно пройдут праздничные мероприятия. В столице региона при поддержке министерства культуры Архангельской области состоится концерт молодых российских исполнителей.

В рамках программы «Новые звёзды России» выступят победительница проекта «Точь-в-точь» (Первый канал) и полуфиналистка проекта «Голос» (Первый канал) Елена Максимова и победитель проекта «Живой звук» (телеканал «Россия») Сергей Дудинский.

– Эти артисты победили в федеральных телевизионных вокальных проектах, что гарантирует высокий уровень исполнительского мастерства, – комментирует заместитель министра культуры Алексей Павлов. – Прозвучат яркие, красивые, любимые всеми песни. Концерт никого не оставит равнодушным. Он начнётся на площади Ленина в 19:30 и закончится в 22:00 совместным исполнением гимна России.

Елена Максимова занимается музыкой с детства. В 17 лет она стала солисткой оркестра штаба Черноморского флота России. В 1998 году в этом составе представляла Россию в Каннах на фестивале военных оркестров. В 2004 году она прошла кастинг в мюзикл «We Will Rock You» в России, где ее музыкальным консультантом был легендарный Брайан Мэй из группы «Queen». Елена Максимова – финалистка международного музыкального конкурса «Новая волна».

Сергей Дудинский – лауреат международных и всероссийских конкурсов. Всю силу голоса и виртуозность молодого и талантливого певца по достоинству оценили великие мастера оперной сцены Монсеррат Кабалье, Галина Вишневская, Зураб Соткилава. В 2010 году его признали «новым королём романса». В репертуаре Сергея не только серьезные классические произведения, но и всенародно любимые, популярные песни.

— Я исполню для северян зажигательные композиции, прозвучат и премьеры, обещаю много интересных сюрпризов, – рассказал Сергей Дудинский. – Хочу пожелать Поморью процветания, новых идей, пусть каждый житель области будет счастлив. Приглашаю всех 12 июня, в День России, за хорошим настроением и любимыми песнями на наш концерт! 

Праздничную программу украсит своим выступлением Сергей Румянцев, артист государственного музыкального театра «Зазеркалье» (Санкт-Петербург), лауреат международного конкурса-фестиваля вокального творчества «Преображение», дипломант вокального конкурса имени Андрея Петрова «Поющая маска».

Министерство культуры Архангельской области

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