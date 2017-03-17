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Александр Терентьев завоевал «бронзу» на первенстве России по лыжным гонкам

17 марта 18:30 Спорт
Александр Терентьев
Александр Терентьев

В Сыктывкаре стартовало первенство России по лыжным гонкам среди юношей и девушек 19–20 лет.

Главная надежда нашего региона в этой возрастной категории – северодвинец Александр Терентьев. Для нашего спортсмена этот год складывается очень удачно. Он уже завоевал бронзовую медаль на юношеской олимпиаде в Турции, и две золотые медали в финале VIII зимней спартакиады учащихся России.

В первый соревновательный день на старт вышли 103 девушки и 110 юношей. Наш спортсмен в упорной борьбе завоевал бронзовую медаль.

Победил в гонке Андрей Некрасов, также прекрасно проявивший себя на юношеской олимпиаде в Турции и спартакиаде в Устьянском районе.

Агентство по спорту Архангельской области

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