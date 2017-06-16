В соответствии с Посланием Президента: ВПК наращивает выпуск гражданской продукции

Министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков принял участие в конференции «Диверсификация оборонно-промышленного комплекса в интересах топливно-энергетического комплекса – стратегия перемен».

Участие в мероприятии приняли члены коллегии военно-промышленной комиссии Российской Федерации, руководители органов исполнительной власти, представители «якорных» предприятий отечественного ВПК.



На повестку дня было вынесено обсуждение возможности частичной переориентации производств на продукцию, востребованную в топливно-энергетическом комплексе страны. Дискуссии, посвящённые этой задаче, Мероприятие входит в цикл тематических конференций, которые проводятся в рамках реализации поручений Президента Владимира Путина по итогам совещания «О мерах по использованию потенциала оборонно-промышленного комплекса для выпуска высокотехнологичной продукции гражданского назначения, востребованной на внутреннем и внешнем рынках».состоялись в рамках круглого стола с участием заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Рогозина.

Для Архангельской области диверсификация оборонно-промышленного комплекса является не только стратегическим направлением развития, но и объективной реальностью. В регионе уже запущена системная работа, направленная на снижение зависимости судостроительных и судоремонтных предприятий от гособоронзаказа.

– На протяжении длительного времени Архангельская область глубоко интегрирована в проекты освоения Арктики. Региональные судостроительные и машиностроительные предприятия успешно освоили производство буровых платформ, оборудования для добычи и переработки нефти и газа, выпуск объёмных металлоконструкций, различного судового оборудования, – отметил Семён Вуйменков. – Мы видим большой потенциал для дальнейшего развития региональной промышленности в этом направлении.



Он также подчеркнул, что в судостроительные предприятия Поморья могут участвовать в уже реализуемых и перспективных нефтегазовых проектах в Арктической зоне РФ.

— Это строительство «Кольской верфи», изготовление крупнотоннажных модулей для проекта «Арктик СПГ 2», ледостойкой стационарной платформы и блок-кондукторов для месторождения «Каменномысское море», – заявил глава регионального ведомства.

Напомним, в своём Послании Федеральному Собранию Владимир Путин, в частности, отметил:

«Мы провели глубокую модернизацию оборонно-промышленных предприятий, оборонно-промышленного комплекса. Результат – увеличение объёмов производства и, что особенно важно, существенный рост производительности труда. «Оборонка» демонстрирует здесь очень хорошие показатели и даёт хороший пример. И теперь необходимо нацелить отрасль на выпуск современной конкурентоспособной гражданской продукции для медицины, энергетики, авиации и судостроения, космоса, других высокотехнологичных отраслей. В ближайшее десятилетие её доля должна составить не менее трети от общего объёма производства в оборонно-промышленном комплексе».

Как отмечено в тексте Послания, в 2025 году 30 процентов продукции оборонно-промышленного комплекса должно быть гражданского назначения, а к 2030-му эта доля должна составлять не менее 50 процентов.

Министерство экономического развития Архангельской области