Вечные ценности: семья, материнство, детство

Открытый обмен мнениями и идеями стал первой ласточкой в реализации соглашения о сотрудничестве между Поморьем и Фондом апостола Андрея Первозванного

В Архангельской области количество многодетных семей за три года увеличилось более чем на 20 процентов. Такая информация прозвучала в ходе круглого стола «Государство, общество и традиционные религии – взаимодействие в сохранении семейных ценностей».

Открытый и заинтересованный обмен мнениями и идеями стал первой ласточкой в практической работе по реализации соглашения о сотрудничестве между Архангельской областью и Фондом апостола Андрея Первозванного.

В работе круглого стола приняли участие заместитель председателя правительства Архангельской области Екатерина Прокопьева, председатель попечительского совета программы «Святость материнства» Наталья Якунина, митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил, представители органов власти, общественных организаций, профессионального сообщества.

Как отметила Наталья Якунина, хотя соглашение о сотрудничестве было подписано только что, у фонда и региона уже есть позитивный опыт взаимодействия.

— Я уверена, что в Архангельской области мы найдем верных друзей и соратников, – подчеркнула Наталья Якунина.

В Архангельской области ведётся большая и серьёзная работа, направленная на поддержку семьи и пропаганду семейных ценностей.

— Возможно, у нас нет единого рецепта, но каждому из тех, кто сегодня собрался за круглым столом, есть чем поделиться и о чём рассказать, – отметила Екатерина Прокопьева. – Благодаря объединению усилий власти, общества и церкви ситуация в семейной политике в Архангельской области постепенно меняется к лучшему.

Так, численность детского населения в Архангельской области за последние пять лет увеличилась на три с половиной процента – сегодня в регионе проживает более 200 тысяч детей.

Значительно расширен перечень предоставляемых мер социальной поддержки. Введены единовременная выплата регионального материнского капитала в размере 50 000 рублей, выплата в размере 30 000 рублей на приобретение спортивного инвентаря для детей из многодетных семей, представляющих Архангельскую область на областных, всероссийских и международных соревнованиях, олимпиадах, турнирах, конкурсах, фестивалях.

Многодетные семьи Архангельской области, в которых шесть и более детей, имеют право на субсидию на приобретение транспортного средства в размере до одного миллиона рублей. 203 семьи уже реализовали это право.

При рождении (усыновлении) седьмого ребенка или последующих детей семье выдается субсидия на улучшение жилищных условий в размере до двух миллионов рублей. Из 58 многодетных семей, получивших субсидию, 51 семья уже улучшила свои жилищные условия.

Примечателен и другой факт – за последние годы в Архангельской области отмечается рост количества многодетных семей. По сравнению с 2014 годом количество многодетных семей увеличилось более чем на 20 процентов.

Как было отмечено в ходе круглого стола, Архангельская область имеет большой практический опыт в проведении мероприятий, направленных на укрепление семейных ценностей.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области