1717 обращений поступило к уполномоченному по правам ребенка в 2016 году

При институте уполномоченного по правам ребенка будет создана постоянно действующая рабочая группа, которая займется анализом практики изъятия детей из семьи с точки зрения избыточно применяемых мер или неправомерного вмешательства в семью. Об этом сообщила на пресс-конференции уполномоченный при Губернаторе Архангельской области Ольга Смирнова.



Аналогичные группы по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина будут созданы во всех регионах страны.

— В состав группы обязательно войдут представители общественности, – подчеркнула Ольга Смирнова. – Мы будем осуществлять мониторинг данных случаев, проводить анализ деятельности органов, уполномоченных на осуществление мероприятий по отбору детей, проводить экспертизу проведенных мероприятий, чтобы предотвратить такие ситуации, потому что они влияют на психоэмоциональное состояние ребенка. Обращения по вопросам, связанным с незаконным отбором детей, поступают и напрямую к уполномоченному. По каждому из таких обращений проводится кропотливая и серьезная работа, направленная на установление потенциала семьи, возможности оказания ей помощи в преодолении трудной жизненной ситуации.

Ольга Смирнова также рассказала, что количество обращений к уполномоченному по правам ребенка с каждым годом растет. Если в прошлом году к детскому правозащитнику и в общественную приемную в САФУ обратилось 1428 человек, то в этом году уже 1717, в том числе 1486 – напрямую к уполномоченному. Из них только 60 обращений остались на контроле, остальные уже отработаны.

23 процента обращений связаны с нарушением жилищных прав детей, 18,5 процента – с нарушением прав на семейное воспитание, 16,5 процента касались образования, а 12 процентов – социальных вопросов.

Как отметила Ольга Смирнова, одними из самых сложных случаев являются проблемы в семьях, особенно при разводе родителей и определении права ребенка на совместное проживание с одним из них.

— Ребенок, который любит родителей, страдает в такой ситуации, особенно, когда взрослые не могут договориться, – отметила Ольга Смирнова. – На мой взгляд, должна быть создана служба примирения семей, которая поможет наладить диалог между родителями в интересах ребенка.

Такой опыт уже есть в Северодвинском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Солнышко».

Много вопросов связано с разъяснением действующего законодательства в сфере социальной защиты семьи и детства. Также обращаются и по поводу нарушения прав детей в жилищно-коммунальной сфере. Как правило, это связано с конкретными коммунальными проблемами, с которыми родители также идут к правозащитнику.

Ольга Смирнова привела конкретные примеры из практики своей работы. Один из интересных случаев – обеспечение трех детей из Северодвинска и одного ребенка из Котласа детскими инвалидными колясками надлежащего качества и удобных для эксплуатации детьми. Решить данный вопрос положительно удалось только благодаря тому, что уполномоченным был проработан вопрос с Фондом социального страхования Российской Федерации.

Как отметила Ольга Смирнова, к уполномоченному по правам ребенка часто обращаются сами дети. В 2016 году таких случаев было 158, что на двадцать больше по сравнению с 2015 годом.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области