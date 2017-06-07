Детсад для форели: под Северодвинском выпустили в садки сто тысяч мальков

Первая в этом году партия в 100 тысяч мальков радужной форели выпущена в садки на озере Пикалево, что находится под Северодвинском по дороге в сторону Онеги.

Садки – это в своём роде «детский сад» для форели. Весь цикл – от взросления малька до готовой продукции – занимает два года.

Мероприятие по выпуску в садки первой партии состоялось с участием представителей министерства АПК и торговли региона и отдела госконтроля и рыбоохраны по Архангельской области Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

По словам министра АПК и торговли области Ирины Бажановой, на сегодняшний день развитие рыбоводства стало важнейшей темой федеральной и региональной повестки:

«В России разрабатывается единый стратегический документ, направленный на комплексное ускоренное развитие товарной аквакультуры до 2030 года. Развитие рыбоводства в Архангельской области вошло в число приоритетных задач, поставленных губернатором Игорем Орловым».

В этом году за счёт средств областного бюджета предусмотрены субсидии на общую сумму более 1,2 млн рублей на возмещение бизнесу части затрат на приобретение кормов и рыбопосадочного материала.

Аналогичная поддержка была оказана в прошлом году в размере одного миллиона рублей.

Аквакультурой занялся малый бизнес

Субсидирование части затрат проводится в рамках реализации госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013–2020 годы.

— Эта мера господдержки способствует тому, что малый бизнес региона начинает активнее заниматься аквакультурой, – говорит министр.

В распоряжении ФГБУ «Севрыбвод» Росрыболовства – Онежский рыбоводный завод и Солзенский производственно-экспериментальный лососевый завод, которые в рамках госзадания проводят работы по искусственному воспроизводству водных биоресурсов. Дополнительно учреждение занимается выращиванием рыбопосадочного материала по заказу рыбоводных хозяйств.Так, садки на озере Пикалево принадлежат индивидуальному предпринимателю Евгению Гагарину.

Его рыбоводное хозяйство занимает лидирующие позиции в регионе. Порядка 60 процентов всей выпускаемой продукции в сфере аквакультуры Поморья производится здесь.

Планируется, что следующая партия мальков будет выпущена в садки индивидуального предпринимателя Максима Кудрявцева на озере Холмовское Приморского района.

Обе партии адаптированы к северным условиям: мальки выращены на Солзенском производственно-экспериментальном лососевом заводе, который находится в ведении ФГБУ «Севрыбвод» Росрыболовства.

Работать с каждым инвестором индивидуально

По словам Ирины Бажановой, на сегодняшний день в Поморье действует шесть рыбоводных хозяйств, которые по итогам прошлого года произвели 101 тонну продукции.

— Власть региона заинтересована в дальнейшем развитии инвестирования в сферу рыбоводства, – подчеркнула Ирина Бажанова. – Дело непростое, но специалисты министерства готовы работать индивидуально с каждым потенциальным инвестором, оказать ему всестороннюю консультационную поддержку.

С 28 по 29 июня представители министерства АПК и торговли Архангельской области примут участие во всероссийском совещании «О состоянии и перспективах развития товарной аквакультуры до 2030 года», которое состоится в Ростове-на-Дону под председательством руководителя Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области