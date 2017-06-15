В канун профессионального праздника в Поморье наградили медиков

Торжественная церемония состоялась в интеллектуальном центре САФУ в преддверии Дня медицинского работника, который отмечается 18 июня.



Сегодня в Архангельской области работают более 30 тысяч врачей, медсестер, фельдшеров.

— В медицине сегодня трудятся настоящие профессионалы, которые любят своё дело и посвятили жизнь служению другим людям. Результат вашей работы – здоровье северян, – сказал губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Глава региона поблагодарил всех медиков и особенно ветеранов сферы здравоохранения за вклад в дело охраны здоровья северян.

Во время торжественной церемонии стоялось награждение лучших врачей, медсестер и фельдшеров наградами Минздрава России и Архангельской области.

Лучшие в профессии

Игорь Орлов вручил нагрудные знаки «Отличник здравоохранения» старшему фельдшеру Архангельской городской детской поликлиники Людмиле Григорьевой, врачу Вельской центральной районной больницы Юрию Мишутину и врачу Красноборской ЦРБ Вячеславу Ушакову.

Звания «Почетный работник здравоохранения Архангельской области» удостоен заведующий хирургическим отделением Каргопольской центральной районной больницы Валентин Хазов.

Пять человек были награждены Почётными грамотами губернатора Архангельской области.

В рамках торжественного мероприятия были подведены итоги областных конкурсов «Лучший врач года» по 26 номинациям и «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» по восьми номинациям.

Признание от тех, кого вылечил

Победителями конкурса «Признание», где лучших медработников интернет-голосованием выбирают сами пациенты, стали специалисты Мирнинской центральной городской больницы врач-оториноларинголог Маргарита Голобородько и фельдшер Наталья Кузнецова.



Наталья Кузнецова двенадцать лет отработала фельдшером в местном ФАПе, а последние два года – в детской поликлинике городской больницы Мирного. На ее участке – 1400 детей. Свою профессию, признается она, не променяла бы ни на какую другую.

«Это моё призвание, мне нравится работать с детьми. У меня были и другие предложения по работе, но я ничего в своей жизни менять не хочу».

«Эта профессия требует максимальной самоотдачи»

Победителем регионального этапа конкурса «Поликлиника начинается с регистратуры» признана городская клиническая поликлиника № 1 Архангельска.

Также во время церемонии были отмечены 12 школьников – авторов лучших эссе и презентаций творческого конкурса «Я хочу стать врачом».

Дипломы победителям конкурса вручили министр здравоохранения Архангельской области Антон Карпунов, заместитель министра Алексей Крюков, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Наталья Ясько и ректор СГМУ Любовь Горбатова.

— Эта профессия требует максимальной самоотдачи, служения, беззаветной преданности своему делу. Именно такие медицинские работники становятся участниками и победителями конкурсов, – отметил Антон Карпунов. – Традиции проведения конкурсов заложены еще ветеранами здравоохранения, и мы обязательно будем их сохранять.

Два века на страже здоровья людей

Гранты на реализацию проектов в сфере здравоохранения получили молодые врачи Первой городской клинической больницы: уролог Денис Бузинов и кардиолог Маргарита Юрьева.

В преддверии профессионального праздника состоялась чествование медицинской династии Копыловых–Ларионовых–Фефилатьевых, в которой – восемь врачей разных поколений.

Её основатель Зинаида Копылова в годы Великой Отечественной войны 15-летней девушкой сопровождала раненых, переправляемых на морских судах, а затем посвятила свою жизнь благородной профессии – спасению и сохранению человеческих жизней.

Сегодня семейные традиции поддерживает молодое поколение врачей, которые трудятся в областной клинической больнице – Мария Фефилатьева и Ксения Костина. Министр здравоохранения поблагодарил представителей династии за верность профессии и вручил памятный подарок.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области