Детей-аутистов в Архангельске учат навыкам общения с помощью собак

В коррекционном центре «Азимут» для детей с расстройствами аутистического центра в Архангельске начались занятия по канистерапии. Этот метод основан на общении с собаками и способствует улучшению состояния детей с особенностями развития.



Собаки породы бордер-колли Амиго и Ася с кинологом Александрой Гусевой прошли специальное обучение канистерапии в центре психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Ирида» (г. Москва). В процессе игры с собакой под контролем кинолога и детского врача-психиатра малыши учатся общаться, снимать внутреннее напряжение, развивать речевые и социальные функции.

— Дети не смотрят в глаза людям, а собаке – смотрят. Привыкая к этому, ребёнок вступает в зрительный контакт и с людьми, – рассказывает детский психиатр Вера Яковлева. – Кроме того, дети имеют много страхов. Страх, например, вызывают прикосновения к себе, волосам, причесывание, мытьё головы. Опосредованно, через прикосновение к собаке, ощущения мягкой шерсти и её расчесывания, ребёнок переносит эти умения на себя.

Курс рассчитан на десять занятий, услуга оказывается бесплатно.

Центр «Азимут» был открыт в мае 2017 года общественной организацией «Ангел» на средства гранта Президента России в четыре миллиона рублей. Проект реализуется при поддержке губернатора Архангельской области Игоря Орлова, социального кластера региона и Корпорации развития Архангельской области. Важно, что здесь применяется мультидисциплинарный подход к работе с детьми. По мировым методикам лечения аутизма с ними занимаются психологи, дефектологи, специалист по адаптивной физкультуре и арттерапии, воспитатель и музыкальный работник, консультирует детский психиатр.

На сегодняшний день бесплатный курс обучения в течение трёх месяцев прошли первые 30 детей. С 1 октября к занятиям приступила новая группа из 30 человек. Кроме того, в рамках двухнедельных интенсивных курсов обучение в центре проходят и дети из отдаленных муниципальных образований Архангельской области.

Как подчеркнула руководитель коррекционного центра «Азимут» Мария Пискунова, все прошедшие обучение дети остаются на сопровождении специалистов. Кроме того, в индивидуальном режиме ведутся консультации с воспитателями и педагогами детских садов и школ, чтобы помочь их правильному и эффективному общению с подопечными центра. Здесь оказывают психологическую поддержку и родителям, чьим детям поставлен диагноз «аутизм».

Потребность в услугах коррекционного центра для детей с РАС высока: уже сегодня в очереди стоят более сорока человек. Расширить объёмы и спектр оказываемой помощи позволит переезд в новое, более просторное помещение.

— Оно уже подобрано. Сегодня прорабатываются вопросы проведения технической экспертизы помещения, чтоб использовать его в интересах детей. С переездом появится возможность оказания коррекционной помощи детям других категорий – маломобильных, со множественными нарушениями развития, – рассказала руководитель социального кластера Архангельской области Юлия Ковалева.

Перспективы развития деятельности центра не ограничиваются только этим. «Азимут» подал заявки на два новых президентских гранта. Речь идет о создании комнаты по развитию адаптивного поведения и социально-бытовых навыков у подростков с РАС и реализации проекта реабилитации детей с инвалидностью с помощью занятий адаптивным роллерным спортом.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области