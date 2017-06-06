Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

«Свет Валаама» зазвучит в Архангельске

6 июня 9:45 Общество Архангельск
Хор Валаамского монастыря был создан по случаю восстановления и освящения главной святыни Валаамской обители – Спасо-Преображенского собора
Хор Валаамского монастыря был создан по случаю восстановления и освящения главной святыни Валаамской обители – Спасо-Преображенского собора

Хор Валаамского монастыря выступит 20 июня на сцене Архангельского театра драмы.

Творческий коллектив представит музыкально-поэтическую программу «Свет Валаама» в Северодвинске, Котласе, Вельске, Коноше, Плесецке и закончит свои гастроли по Русскому Северу концертом в Архангельске.

Для слушателей прозвучат старинные церковные распевы, русская классическая и современная духовная музыка, лирические и патриотические песни, а также стихи поэтов Серебряного века и современных авторов.

— Высочайший профессионализм этих исполнителей уже оценили жители многих больших и малых городов России, – комментирует министр культуры Архангельской области Вероника Яничек. – Теперь и Поморье сможет услышать выступление уникального коллектива, познакомиться с программой, которая символична и способна объединять людей разного возраста, социального статуса и мировоззрения.

Хор Валаамского монастыря был создан по случаю восстановления и освящения главной святыни Валаамской обители – Спасо-Преображенского собора.

Церковно-певческий коллектив ежегодно участвует в патриарших богослужениях на Валааме и его подворьях. Ведущей идеей работы хора является культурно-просветительская деятельность и духовно-патриотическое воспитание с помощью концертных представлений, записей и изданий музыкально-исторических, мемориальных и тематических программ.

Министерство культуры Архангельской области

Культура

6 июня

Школь­ники Поморья стали участ­ни­ками рос­сийско­го книж­ного фес­тива­ля «Крас­ная площадь»

6 июня

«Свет Вала­ама» зазву­чит в Архан­гель­ске

5 июня

Архан­гель­ские музеи и тур­бизн­ес: в конст­рук­тивн­ом диалоге

5 июня

Кар­гополь приг­лаша­ет на праз­дник дре­водель­цев

2 июня

Помор­ских дель­фий­цев чест­во­вали в Архан­гель­ске в День защиты детей

2 июня

Музы­каль­ный кон­курс «Буду­щее Поморья»: объяв­лены имена победи­те­лей

1 июня

Поморье встре­тило лето с име­нем Нины Мешко

1 июня

«Вой­на и мифы»: послед­ний день рабо­ты уни­каль­ной бес­плат­ной выставки – 30 июня

31 мая

Поморье отмеча­ет 100-ле­тие со дня рож­де­ния Нины Мешко

31 мая

1 июня в Поморье откро­ют «Пла­нету детства»

31 мая

Игорь Орлов – Вла­ди­ми­ру Бур­чевско­му: «Ваши дела оста­нут­ся в исто­рии края!»

30 мая

Гран­ты губер­нато­ра полу­чат десять про­ек­тов в сфере культуры

29 мая

Про­фес­си­она­лов турин­дуст­рии приг­лаша­ют к учас­тию в конкурсе

26 мая

Веро­ника Яни­чек: «Пом­орье стало гос­тепри­им­ной пло­щад­кой для масш­та­бных меро­прия­тий»

26 мая

Жите­ли Архан­гель­ска подари­ли биб­ли­оте­ке Пле­сец­ка 4500 книг

25 мая

«День в биб­ли­оте­ке»: Доб­ролю­бов­ка приг­лаша­ет на игры, выставки и лекции

24 мая

В день сла­вян­ской письм­ен­ности и куль­туры севе­ряне спели Ломо­носо­ва

23 мая

Закон­чился отбор­оч­ный этап твор­ческо­го фес­тива­ля юных талан­тов «Буду­щее Поморья»

22 мая

Слова Ломо­носо­ва ста­нут пес­ней в День сла­вян­ской письм­ен­ности и культуры

Похожие новости

6 июня Культура

«Свет Вала­ама» зазву­чит в Архан­гель­ске

5 июня Культура

Архан­гель­ские музеи и тур­бизн­ес: в конст­рук­тивн­ом диалоге

1 июня Культура

Поморье встре­тило лето с име­нем Нины Мешко

1 июня Общество

«Вой­на и мифы»: послед­ний день рабо­ты уни­каль­ной бес­плат­ной выставки – 30 июня

31 мая Культура

Поморье отмеча­ет 100-ле­тие со дня рож­де­ния Нины Мешко

30 мая Культура

Гран­ты губер­нато­ра полу­чат десять про­ек­тов в сфере культуры

26 мая Культура

Веро­ника Яни­чек: «Пом­орье стало гос­тепри­им­ной пло­щад­кой для масш­та­бных меро­прия­тий»

25 мая Культура

«День в биб­ли­оте­ке»: Доб­ролю­бов­ка приг­лаша­ет на игры, выставки и лекции

24 мая Культура

В день сла­вян­ской письм­ен­ности и куль­туры севе­ряне спели Ломо­носо­ва

22 мая Культура

Слова Ломо­носо­ва ста­нут пес­ней в День сла­вян­ской письм­ен­ности и культуры

19 мая Культура

Закон­чен приём заявок на соис­ка­ние губер­нат­ор­ских гран­тов в сфере культуры

19 мая Культура

Музеи и туро­пера­торы Поморья обсу­дят воз­мож­нос­ти сот­рудни­чес­тва на «Гоголе»

19 мая Культура

«Ночь музе­ев 2017» гото­вит для севе­рян уди­витель­ные открытия

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия