Гранты губернатора получат десять проектов в сфере культуры

В министерстве культуры Архангельской области состоялось заседание конкурсной комиссии, подведены итоги рассмотрения заявок от соискателей.

Общий грантовый фонд конкурса составляет более 4,8 млн рублей. В 2017 году заявки поступили от 26 социально ориентированных некоммерческих организаций.

— Состав конкурсной комиссии был сформирован из представителей исполнительных органов государственной власти Архангельской области, иных государственных органов региона (не более 50% от состава комиссии), Общественной палаты Поморья, некоммерческих и благотворительных организаций, СМИ, – рассказала министр культуры Вероника Яничек. – Также в состав комиссии вошёл депутат Архангельского областного Собрания.

Конкурс грантов выступает основным и наиболее действенным инструментом поддержки некоммерческих организаций в сфере культуры в Архангельской области.

— Все проекты очень интересные, – подчеркнула председатель Архангельской областной организации Российского профсоюза работников культуры, член конкурсной комиссии Ирина Томилова. – Должна заметить: многие заявки не были финансированы только из-за того, что их авторы не предоставили полный пакет документов.

В итоге гранты губернатора Архангельской области получат 10 из 26 проектов. Среди них:

«Фестиваль уличных театров» (Котлас);



«Живое слово театра» – посвящается 80-летию Архангельской области» (Архангельск);



«Кинопередвижка» по Архангельской области» (Архангельск);



«Международные Дни джаза» (Архангельск);



«Летняя музыкальная академия в г. Котлас 2017 г.» (Котлас);



«I Международный кинофестиваль стран Арктики «Arctic open» (Архангельск);



«Эко-культурный международный арт-фестиваль «Тайбола»;



«Литературные прогулки: из Петербурга в Норинскую и обратно» (Коноша);



«Норинская. Поэты всегда возвращаются» (Коноша);



«Древодельцы» (Каргопольский район).



— Было сложно определиться, так как участники конкурса представили полезные проекты, востребованные сегодня в обществе, – заместитель председателя комитета по культуре и туризму АОСД Татьяна Седунова. – Учитывая, что за реализацию берутся некоммерческие организации, у которых собственных средств практически нет, они очень смело заявляют свои идеи и темы. На 26 проектов сумма 4 миллиона 800 тысяч рублей, конечно, небольшая. Но конкурс есть конкурс: по рейтинговому голосованию комиссией отобрано десять победителей, которые получат гранты.

Министерство культуры Архангельской области