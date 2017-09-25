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Специалисты Центра поддержки молодой семьи провели лекции для работающей молодёжи

25 сентября 15:00 Молодежь Семья

С 23 по 24 сентября в Новодвинске прошёл II форум работающей молодёжи. К семинарам и тренингам присоединились и специалисты областного Центра поддержки молодой семьи.

Мероприятие собрало более 200 представителей предприятий, учреждений и организаций различных отраслей промышленности, специалистов сферы молодёжной политики, студентов вузов и ссузов и экспертов со всех уголков нашей области.

Для участников были организованы разнообразные тренинги, семинары и мастер-классы.

— Специалисты нашего учреждения не остались в стороне и рассказали участникам форума о программах, семинарах, тренингах, помогающих молодёжи решить различные кризисные ситуации, возникающие в жизни, – рассказала заместитель директора ГАУ АО «Центр поддержки молодой семьи» Ольга Миловидова.

Она отметила, что в Центре выстроена системная и последовательная работа по оказанию психолого-педагогичекой и юридической помощи для молодёжи и молодых семей.

ГАУ АО «Центр поддержки молодой семьи»

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