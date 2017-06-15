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ЕГЭ-2017: результаты по информатике и профильной математике лучше, чем год назад

15 июня 15:00

Стали известны предварительные итоги первых экзаменов, которые сдавали выпускники школ Архангельской области.

Обобщённый анализ полученных данных свидетельствует о том, что ЕГЭ по информатике и ИКТ, а также сложный экзамен по профильной математике ребята сдали лучше, чем их предшественники годом ранее.

Напомним, ЕГЭ по информатике и ИКТ открыл программу выпускных испытаний. Более 500 юных северян выбрали эту дисциплину. Цифра практически соответствует показателю прошлого года.

61 выпускник получил высокий результат в диапазоне 80–99 баллов. В прошлом году настолько успешно справились с заданиями всего 43 человека. По сравнению с 2016-м годом сократилось и число тех, кто не смог преодолеть минимальный порог в 40 баллов.

Что касается ЕГЭ по математике профильного уровня, то в этом году экзамен сдавали 3,5 тысячи выпускников. По сравнению с 2016 годом почти на треть сократилось количество тех, кто не преодолел минимальный порог в 27 баллов. 

– Можно констатировать более осознанный выбор уровня ЕГЭ по математике выпускниками. Меньше участников записались сразу на оба экзамена, профильный ЕГЭ выбрали в основном выпускники, которым математика нужна для поступления в вуз, – отметил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) Сергей Кравцов. 

Проверка работ и анализ результатов были проведены оперативно во многом благодаря внедрению технологии сканирования бланков участников ЕГЭ в пунктах проведения экзаменов. Напомним, в Архангельской области все пункты используют именно эту технологию.

В результате участники ЕГЭ по математике профильного уровня, например, смогут узнать свой результат на два дня раньше установленного срока, сообщает пресс-служба Рособрнадзора. Это можно сделать через личный кабинет на портале ЕГЭ.

Министерство образования и науки Архангельской области

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