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85-й сезон Архангельского театра драмы начнётся с благотворительной акции

27 сентября 10:00 Культура

30 сентября и 1 октября, в дни торжественного открытия юбилейного, 85 сезона в фойе театра пройдёт благотворительная ярмарка от артистов. В кассах будет организован сбор средств для паллиативного отделения областной детской клинической больницы.

Архангельский театр драмы уже пять лет сотрудничает с детской областной больницей – проводит праздники и оказывает благотворительную поддержку.

В прошлом году театр инициировал сбор средств в пользу только что открывшегося паллиативного отделения областной детской клинической больницы, в котором находятся дети с неизлечимыми заболеваниями.

— По опыту работы таких отделений в Москве и Санкт-Петербурге скажу, что забота о создании уюта зачастую лежит на плечах волонтёров и благотворителей. Мы обязаны сделать каждый день ребёнка, чье заболевание мы не в силах вылечить, радостным и светлым, – отметил главный врач паллиативного отделения Олег Низовцев.

Акция в прошлом году прошла с успехом – к ней подключились СМИ, зрители и горожане. Решено было продолжить её и в этом году.

В дни открытия сезона (30 сентября и 1 октября) в театре будет работать благотворительная ярмарка. Зрители смогут купить изделия, сделанные руками артистов архангельских театров.

На вырученные средства будут также приобретены необходимые для отделения предметы быта и уюта, в том числе для игровой комнаты.

Кроме того, в кассе театра драмы с 27 сентября организован сбор средств в пользу отделения. Сумма пожертвований не ограничена.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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