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Проект из Архангельской области прошел отбор на акселератор АСИ

11 марта 13:00 Бизнес

Социальный проект «Листик», ориентированный на недоношенных детей и их родителей, вошёл в число 50 проектов, отобранных Агентством стратегических инициатив для участия в акселераторе социальных проектов. Затем «Листик» стал одним из 25 самых проектов, допущенных во второй этап акселератора – упаковки бизнес-идеи.

Очное обучение позволило лучше понять рынок, оценить свои силы и команду, узнать методики, которые помогают подтвердить ценность предлагаемого продукта. В итоге авторы проекта архангелогородки Маргарита Кузнецова и Ксения Матвеева вошли в финальный список проектов, участвующих в следующем этапе – трекшн-программе.

– Наш проект «Листик» несколько видоизменился, потому что производственный процесс у нас уже в запуске, а мы хотим дополнительно создать форум-сообщество родителей недоношенных детей, где родители смогут обсудить свои проблемы и получить консультацию врача. В течение месяца мы должны с экспертами проработать все этапы проекта. В начале апреля в Москве состоится защита перед инвесторами, – говорит Маргарита Кузнецова.

Также она добавила, что запуск производства подразумевает оборудование помещения, которое им удалось недавно найти. Теперь предстоит его отремонтировать. Согласно бизнес-плану закуплено оборудование. Первая продукция – специальная одежда для недоношенных детей – появится уже к лету.

На вопрос, как будет идти реализация продукции «Листика», Маргарита ответила, что у команды есть офис, где организована выставка продукции. Помимо этого одежда доставляется непосредственно в лечебные учреждения.

Успех проектной команды грокомментировал генеральный директор Корпорации развития Архангельской области Алексей Ковалёв:

«Многие недооценивают социальную сферу и считают, что создавать бизнес в этой области нерентабельно. Как показывает опыт наших предпринимателей – это ошибочное мнение. Более того, сейчас крупные инвесторы, фонды присматриваются к разработкам и компаниям, которые не просто работают в соцсфере, но и используют при работе инновационные решения».

Пресс-служба АО «Корпорация развития Архангельской области»

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