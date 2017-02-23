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Юные спортсмены из Котласа лучше всех в СЗФО играют в мини-футбол

23 февраля 11:30 Спорт
За право поехать на всероссийский финал боролись 17 лучших команд СЗФО у мальчиков и 12 у девочек
За право поехать на всероссийский финал боролись 17 лучших команд СЗФО у мальчиков и 12 у девочек

В Архангельске завершился зональный этап всероссийских соревнований по мини-футболу среди команд общеобразовательных организаций Северо-Западного федерального округа в рамках проекта «Мини-футбол в школу».

Футбол и его мини-разновидность – игра миллионов. Именно поэтому около десяти лет назад Российский футбольный союз стал инициатором общероссийского проекта «Мини-футбол в школу». В этом году финальные игры Северо-Западного федерального округа прошли в Архангельске. В столицу Русского Севера приехали 17 победителей отборочных этапов у мальчиков и 12 – у девочек.

После четырех дней упорных баталий выяснилось, что мальчишки Архангельской области по-настоящему хорошо умеют играть в футбол. Ребята из котласской школы-интерната № 1 заняли первое место в возрастной группе 2005– 2006 г.р. Наша команда обыграла сверстников из Вологодской области со счётом 3:0. 

Теперь котлашане сыграют в финале всероссийских соревнований в Москве. Ребята из архангельской школы соловецких юнг завоевали «серебро» в старшей возрастной группе. К сожалению, по регламенту во всероссийском финале участвуют только победители зонального этапа. Тем не менее, ребята играли хорошо и очень уверенно, так что все главные победы у них еще впереди!

На церемонии официального закрытия турнира выступил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов:

«Разрешите от имени губернатора Архангельской области Игоря Орлова передать слова благодарности всем, кто принимал участие в подготовке и проведении этого турнира. Спортсменов и тренеров поздравляю с успешным окончанием соревнований. Желаю всем крепкого здоровья и новых спортивных успехов».

Агентство по спорту Архангельской области

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