В правительстве региона состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по прохождению осенне-зимнего периода 2016–2017 годов.

По словам министра ТЭК и ЖКХ Андрея Поташева, на сегодняшний день практически все муниципальные образования предоставили графики устранения замечаний Ростехнадзора. Исключение составил лишь Котласский район. Документы Вельского, Плесецкого районов и МО «Новая Земля» отправлены на доработку.

Всем «нарушителям» необходимо в срок до 1 марта представить в министерство ТЭК и ЖКХ новые планы с указанием конкретных сроков и ответственных лиц.

Также на совещании обсудили вопросы прохождения отопительного сезона в Няндомском, Плесецком и Холмогорском районах. Что касается запасов топлива, то в Няндомском районе с учётом подвоза угля запас составляет один месяц. В Холмогорском районе запасов угля хватит до конца отопительного сезона.

В Плесецком районе тревогу вызывает ситуация в посёлке Савинский. Как сообщил глава района Алексей Сметанин, запас мазута на котельной составляет 10 суток. Но ресурсоснабжающая организация «Савинскжилсервис» заявила об отсутствии средств на дальнейшую закупку топлива.

Министр ТЭК и ЖКХ попросил областную прокуратуру проверить финансовое состояние компании и предупредить руководство о возможной ответственности за срыв отопительного сезона.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области