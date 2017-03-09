«Минута славы» от театра драмы в честь праздника весны

8 марта горожане вместе с артистами театра драмы читали стихи на Чумбаровке в рамках акции #даристихи.

В Международный женский день на главной пешеходной улице Архангельска артисты театра драмы им. М. В. Ломоносова и горожане читали стихи в честь праздника. За каждое публичное чтение организаторы предлагали подарок – билет в театр.

Напомним, флешмоб #даристихи родился в онлайн-пространстве – социальной сети «Вконтакте». Он заключается в том, что архангелогородцы читают свои любимые стихи и посвящают их празднику весны. Прочитал стихотворение и губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Архангельский театр драмы поддержал акцию и присоединился к ней оффлайн – на пешеходной улице города.

— Сегодня мы будем здесь читать все вместе стихи и дарить их женщинам, –объяснил главный режиссёр театра Андрей Тимошенко.

За три часа было прочитано около 70 стихотворений, в том числе – и собственного сочинения, одна басня, спеты две песни.

В акции мог принять участие любой желающий, без возрастных ограничений.

— Это отличная возможность поздравить своих любимых и родных, и всех дам Архангельска. Да, и еще и окунуться в мир высокой поэзии в такой праздник. Приятно было послушать стихи в исполнении детей и взрослых, и особенно настоящих мастеров слова – актёров театра, – поделилась впечатлениями участница поэтической акции на Чумбаровке.

Министерство культуры Архангельской области