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«Минута славы» от театра драмы в честь праздника весны

9 марта 16:00 События Архангельск
Фото пресс-службы театра драмы им. М.В. Ломоносова
Фото пресс-службы театра драмы им. М.В. Ломоносова

8 марта горожане вместе с артистами театра драмы читали стихи на Чумбаровке в рамках акции #даристихи.

В Международный женский день на главной пешеходной улице Архангельска артисты театра драмы им. М. В. Ломоносова и горожане читали стихи в честь праздника. За каждое публичное чтение организаторы предлагали подарок – билет в театр.

Напомним, флешмоб #даристихи родился в онлайн-пространстве – социальной сети «Вконтакте». Он заключается в том, что архангелогородцы читают свои любимые стихи и посвящают их празднику весны. Прочитал стихотворение и губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Архангельский театр драмы поддержал акцию и присоединился к ней оффлайн – на пешеходной улице города. 

— Сегодня мы будем здесь читать все вместе стихи и дарить их женщинам, –объяснил главный режиссёр театра Андрей Тимошенко.

За три часа было прочитано около 70 стихотворений, в том числе – и собственного сочинения, одна басня, спеты две песни.

В акции мог принять участие любой желающий, без возрастных ограничений. 

— Это отличная возможность поздравить своих любимых и родных, и всех дам Архангельска. Да, и еще и окунуться в мир высокой поэзии в такой праздник. Приятно было послушать стихи в исполнении детей и взрослых, и особенно настоящих мастеров слова – актёров театра, – поделилась впечатлениями участница поэтической акции на Чумбаровке.

Министерство культуры Архангельской области

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