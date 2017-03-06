Архангельские студенты отправились на федеральный турнир по «Железному предпринимателю»

Команда из пяти человек, которые стали победителями регионального этапа деловой игры «Железный предприниматель», отправились в Москву.

Напомним, осенью 2016 года на IV Беломорском студенческом форуме в рамках работы площадки «От студенческой идеи до дела всей жизни» более 60 человек приняли участие в региональном этапе «Железного предпринимателя».

В России игра проводится с 2010 года и представляет собой всероссийский чемпионат по решению существующих бизнес-практик. Ежегодно в неё играют тысячи школьников и студентов.Поездка стала возможной благодаря поддержке первичной профсоюзной организации работников и обучающихся САФУ имени М.В. Ломоносова и Корпорации развития Архангельской области.

Первый заместитель генерального директора Корпорации развития Архангельской области Ольга Горелова отметила:

«Ребята из Архангельской области отправились на финал федерального чемпионата «Железный предприниматель» впервые. У них впереди – серьезная борьба с командами из других регионов. Многие соперники имеют большой опыт участия в игре. Уверенa что для наших ребят деловая игра может стать первым шагом в открытии своего дела».

Своими впечатлениями поделилась представительница команды-победителя под названием «Touch the Sky», студентка третьего курса Высшей школы социально-гуманитарных наук и международной коммуникации САФУ им. М.В. Ломоносова Татьяна Ильина:

«Мы очень надеемся попасть хотя бы в первую пятерку лучших команд чемпионата. По опыту прошлого года мы знаем, что участвовать в игре очень сложно, но ты получаешь такие эмоции, что хочется повторять этот опыт снова и снова».

Пресс-служба АО «Корпорация развития Архангельской области»