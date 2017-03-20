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Облизбирком заверил очередной список кандидатов на дополнительные выборы в АОСД

20 марта 11:30 Выборы

Избирательной комиссией Архангельской области принято решение о заверении списка кандидатов в депутаты на дополнительных выборах в Архангельское областное Собрание депутатов шестого созыва, представленного региональным отделением партии «Справедливая Россия».

Накануне в облизбирком были представлены документы о выдвижении кандидатов по трём одномандатным избирательным округам, где 21 мая состоится голосование на дополнительных выборах.

По результатам проверки комплекта документов членами областной избирательной комиссии установлено соответствие порядка выдвижения кандидатов, а также полнота представленных сведений. На основании этого список кандидатов по одномандатным округам заверен и вместе с копиями личных заявлений направлен в окружные избирательные комиссии.

Теперь каждому кандидату необходимо лично представить предусмотренные законом документы в соответствующую окружную избирательную комиссию.

Избирательная комиссия Архангельской области

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