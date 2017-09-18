Бренд Устьянского района «Бестужевские соки» будет представлен на Маргаритинке

Бестужевские производители соков уже в шестой раз участвуют в этом значимом как для экономики региона, так и для каждого предпринимателя мероприятии.

Напитки с северным колоритом всегда занимают достойное место на ярмарочных рядах. В этом году устьяки предложат покупателям клюкву (сок из прошлогодней ягоды), свежие бруснику и чернику.

Цех по переработке ягод находится на старом месте, в одном из старинных домов, в центре села Бестужево. В производстве заняты четыре человека. Ягоды проходят минимальную обработку – прессуются, а затем подвергаются щадящей пастеризации, почему и сохраняют свои уникальные свойства. Сок в стеклянной бутылке хранится в течение года.

Также устьянские предприниматели станут слушателями ремесленного форума и представят свои новинки в торговых рядах: чаи и чагу из Квазеньги, устьянский мёд и другую продукцию пчеловодства.

Кроме того, район будет представлен двумя учреждениями – Центральной районной библиотечной системой и управлением культуры, спорта, туризма и молодёжи. Делегаты примут участие также в семинаре по агротуризму, а Устьянский центр народного творчества поучаствует в конкурсе традиционных костюмов.

По материалам газеты «Устьянский край»