Опубликована программа I Архангельского фестиваля фейерверков

1 октября на площади Мира в Архангельске состоится фестиваль фейерверков в честь участия делегации Поморья в XIX всемирном фестивале молодёжи и студентов, который пройдёт с 14 по 22 октября в Сочи.

Праздник фейерверков стартует в 17:00 на площади Мира. Своё искусство архангелогородцам и гостям города представят лучшие пиротехнические команды Москвы, Волгограда и Северодвинска.

Кроме того, здесь можно будет увидеть гигантскую птицу счастья, которая станет визитной карточкой Поморья на фестивале в Сочи. Её построят мастера фестиваля «Тайбола» под эгидой областного Дома молодёжи.

На празднике выступят местные музыкальные группы, состоится выставка ретро-автомобилей и флешмоб с запуском светящихся шаров для всех желающих.

Организаторами праздника выступает региональный подготовительный комитет фестиваля молодёжи и студентов совместно с представителями активной молодёжи Архангельской области.

Программа фестиваля:

17:30 – открытие праздника;

17:45–18:15 – выступление музыкального коллектива «BeHappy»;

18:15–18:20 – выступление коллектива «Змей Радуга» (файер-шоу);

18:20–18:25 – выступление пиротехнического театра «Палитра» (Москва);

18:25–18:35 – историческая справка о Всемирном фестивале молодёжи и студентов;

18:35–19:00 – выступление музыкального коллектива «Неизвестный композитор»;

19:00 – выступление пиротехнической команды «Пиромир» (Волгоград);

19:05–19:15 – презентация арт-объекта «Птица счастья»;

19:15–19:30 – флешмоб;

19:30 – выступление пиротехнической команды «Салюты Поморья» (Северодвинск). Закрытие праздника.