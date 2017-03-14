Мария Ерохина завоевала «серебро» на первенстве Европы по пауэрлифтингу

В в Дании стартовало первенство Европы по пауэрлифитингу в дисциплине «классическое троеборье».

С 12 по 19 марта 2017 года 237 мужчин и 143 женщин из 31 страны будут сражаться за право называться самым сильным юным атлетом Европы.

В первый же день турнира среди девушек отлично выступила архангелогородка Мария Ерохина. Наша спортсменка присела с весом 142,5 кг, выжала 87,5 кг и выполнила упражнение «становая тяга» с весом 160 кг. Итог – «малое золото» в приседаниях, «бронза» в жиме и «серебро» в тяге.

По итогам троеборья Мария Ерохина и София Руд из Украины собрали одинаковый результат – 390 кг. К сожалению, вес Марии оказался чуть больше, чем у соперницы, поэтому северянка в итоге завоевала серебряную медаль.

— Поздравляю Марию с отличным выступлением на первенстве Европы! Уверен, что её ждёт немало побед на самых разных турнирах, – заявил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.

Агентство по спорту Архангельской области