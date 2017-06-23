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С 1 июля информация об управляющих компаниях, ТСЖ и ЖСК должна быть размещена в ГИС ЖКХ

23 июня 13:00 Общество

Степень готовности управляющих компаний, ТСЖ, а также местных властей к размещению информации в государственной информационной системе ЖКХ обсудили в ходе рабочего совещания при председателе правительства Архангельской области Алексее Алсуфьеве.

В совещании приняли участие представители ряда профильных министерств и ведомств, муниципальных образований.

Отметим, что в соответствии с федеральным законом, с 1 июля 2017 года все управляющие организации, ТСЖ, ЖСК и ЖК должны размещать информацию в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

Состав, сроки и периодичность размещения информации управляющими организациями и жилищными объединениями определены совместным приказом Минкомсвязи России и Минстроя России.

Контролировать же исполнение этих правовых актов управляющими организациями и жилищными объединениями на территории нашего региона будет ГЖИ Архангельской области.

Вместе с тем, как отметила исполняющая обязанности руководителя государственной жилищной инспекции Архангельской области Наталья Силуянова, многие ТСЖ, ЖСК и ЖК до сих пор не приступили к размещению информации и даже не прошли регистрацию в системе.

— Объём информации, которую необходимо разместить, достаточно велик и откладывать эту работу на последние дни нельзя, – подчеркнула Наталья Силуянова.

Как было отмечено в ходе совещания, областная власть готова оказать необходимую методическую помощь как органам местного самоуправления, так управляющим компаниям и ТСЖ в вопросах размещения информации.

Обучающие материалы и инструкции уже размещены на портале ЖКХ Архангельской области в разделе «Все о ГИС ЖКХ».

— Размещение информации в ГИС «ЖКХ» – это требование федерального закона и оно должно быть исполнено своевременно и в полном объёме, – подчеркнул Алексей Алсуфьев, подводя итоги совещания.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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