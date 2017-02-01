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Правительство и парламентарии: совместная работа в интересах Архангельской области

1 февраля 15:00 Общество Законотворчество
Регулярные встречи в таком формате сделали взаимодействие правительства Архангельской области и депутатов Госдумы предметным и последовательным
Регулярные встречи в таком формате сделали взаимодействие правительства Архангельской области и депутатов Госдумы предметным и последовательным

Традиционно в рамках региональной недели в правительстве Архангельской области состоялась встреча губернатора Игоря Орлова с депутатами Государственной Думы Ольгой Епифановой, Еленой Вторыгиной, Андреем Палкиным и Дмитрием Юрковым.

Губернатор отметил, что регулярные встречи в таком формате сделали взаимодействие правительства Архангельской области и депутатов Госдумы предметным и последовательным.

С другой стороны, общение депутатов со своими избирателями делает это взаимодействие более широким, направленным на решение важных социальных, экономических и политических задач, стоящих перед областью.

В фокусе – законотворческая инициатива

Игорь Орлов обратил внимание депутатов на перечень законодательных инициатив, над которыми в данный момент работает правительство региона совместно с областным парламентом.

— Мы бы хотели, чтобы в рамках законотворческой деятельности вы обращали внимание на те законопроекты, которые требуют корректировок применительно к региону, – отметил Игорь Орлов, обращаясь к депутатам.

Тесный контакт со специалистами правительства даст более полную картину необходимых законодательных изменений, например, при работе над внесением изменений в Лесной кодекс.

— Законодательная инициатива Архангельского областного Собрания может быть рассмотрена в рамках поправок к этому законопроекту во втором чтении, –пояснила заместитель председателя Госдумы Ольга Епифанова.

Помочь реализовать планы региона

Еще одна точка взаимодействия правительства и депутатов – участие региона в различных государственных программах.

Область подготовила перечень первоочередных мероприятий, для реализации которых необходима федеральная поддержка. Игорь Орлов предложил депутатам активно использовать свои возможности для решения таких вопросов.

Елена Вторыгина: «У парламентариев есть целый набор инструментов для поддержки инициатив области»Депутат Госдумы Елена Вторыгина отметила, что для этого у парламентариев есть целый набор инструментов. Это работа в рамках «Правительственного часа», участие в заседаниях Правительства РФ, встречи с федеральными министрами, в том числе внутри фракций и комитетов.

— Эти возможности необходимо использовать. Мы готовы поддерживать тесную связь со специалистами правительства Архангельской области и главами профильных региональных ведомств, – заявила Елена Вторыгина.

В завершение встречи Игорь Орлов поблагодарил депутатов за сотрудничество и предложил принять активное участие в подготовке и проведении ключевых мероприятий этого года: форума «Арктика – территория диалога», праздновании 80-летия Архангельской области и 75-летия Соловецкой школы юнг.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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