Законодательство в сфере нестационарной торговли обсудили в Оренбурге

12 сентября в Оренбурге в рамках деловой программы ежегодной областной XXXVI межрегиональной выставки-ярмарки «Меновой двор» состоялось заседание секции «Потребительский рынок», в которой приняли участие специалисты министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области.

Секция прошла при участии заместителя директора департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и легализации оборота продукции Минпромторга России Никиты Кузнецова, президента Коалиции владельцев малых торговых форматов и киоскеров, вице-президента НП «Опора» Владлена Максимова, руководителей отраслевых структур органов государственной власти и местного самоуправления.

Мероприятие было ориентировано на совместное обсуждение наиболее актуальных вопросов и обмен опытом по реализации государственной политики в сфере торговли и формированию перспективных направлений развития отдельных секторов потребительского рынка – нестационарной и мобильной торговли, а также регулированию рынка подакцизных товаров.



По мнению министра агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Ирины Бажановой, это важная для страны инициатива.

Во-первых, в документе будет прописано значение понятия «мобильный торговый объект». Во-вторых, в законопроекте перечислят права и обязанности предпринимателей и региональных властей в сфере регулирования малых форм торговли. В-третьих, развитие рынка нестационарной торговли позволит сдерживать цены на продукты и может повысить их качество.

Предложения, выработанные в процессе общения профессионального сообщества, будут направлены в Минпромторг России.

Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области