Заявку на «дальневосточный гектар» можно подать в МФЦ

С 1 февраля 2017 года жители Поморья могут стать обладателями гектара земли на Дальнем Востоке.



Между управлением Росреестра по Архангельской области и НАО и многофункциональными центрами «Мои документы» (МФЦ) заключены соглашения о приёме заявлений на предоставление в безвозмездное пользование гражданам России земельных участков на Дальнем Востоке.

В настоящее время такие соглашения заключены в 80 субъектах Российской Федерации, сообщает управление Росреестра по Архангельской области и НАО.

В соответствии с соглашениями в МФЦ с 1 февраля 2017 года принимают заявления граждан, решивших получить в безвозмездное пользование земельный участок, и помогать им оформлять заявки с помощью федеральной информационной системы «На Дальний Восток», которая размещена на сайте «НаДальнийВосток.рф».

Согласно действующему законодательству, каждый россиянин может один раз получить в безвозмездное пользование гектар земли на Дальнем Востоке. Участок предоставляется на пять лет, он должен быть свободен от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте.

Через пять лет при условии освоения земли ее можно будет взять в аренду или получить в собственность бесплатно. С 1 октября 2016 года все жители Дальнего Востока могут получить земельный участок на территории своих субъектов, а с 1 февраля 2017 года каждый россиянин может стать обладателем гектара земли на Дальнем Востоке.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области