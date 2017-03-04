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Продолжается приём работ на интернет-конкурс «Родники Архангельской области»

4 марта 12:00 Районы Экология

Желающим принять участие в конкурсе нужно разместить фотографию родника, сделанную на территории Архангельской области, в фотоальбоме «Родники Архангельской области» в группе «Заказники и памятники природы Архангельской области» в социальной сети «Вконтакте».

Творческое состязание проводится в двух категориях – любительская фотография  и профессиональный снимок.

Каждый участник может предложить не более двух работ. В описании к фото, помимо сведений об авторе и категории, необходимо указать место Инициаторами мероприятия, которое проходит в рамках Года экологии, выступили ГБУ АО «Центр природопользования и охраны окружающей среды» (подведомственное учреждение регионального минлеспрома), Двинско-Печорское бассейновое управление и ООО «Архминводы».расположения родника (ближайшие ориентиры, населеёный пункт) и написать краткий комментарий к снимку.

Приём работ заканчивается 12 марта 2017 года.

В состав жюри входят профессиональные фотографы, специалисты ООО «Архминводы» и Двинско-Печорского бассейнового управления. Награждение победителей творческого состязания состоится в канун празднования  Всемирного дня водных ресурсов, который ежегодно отмечается 22 марта.

Фотографии и сведения, предоставленные участниками конкурса, будут опубликованы в научно-популярном издании «Родники Архангельской области».

Подробную информацию об условиях творческого состязания можно найти на сайте ГБУ АО «Центр природопользования и охраны окружающей среды».

В числе задач, которые ставят перед собой организаторы конкурса –привлечение внимания к проблемам использования и сбережения водных ресурсов, повышение общего уровня экологической культуры.

Пресс-служба Министерства природных ресурсов и ЛПК Архангельской области

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