Поморье отмечает 100-летие со дня рождения Нины Мешко

В Архангельске проходят мероприятия, посвященные народной артистке СССР, художественному руководителю Государственного академического Северного русского народного хора Нине Мешко.

С её именем связана целая эпоха в истории российской культуры. Хормейстер, композитор и педагог, художественный руководитель Государственного академического Северного русского народного хора, профессор кафедры хорового и сольного народного пения РАМ имени Гнесиных. Именно Нина Константиновна написала музыку и текст гимна Архангельской области.

Ее звания можно перечислять долго: народная артистка СССР, лауреат Государственной премии РСФСР имени М.И. Глинки, заслуженный деятель искусств РСФСР, кавалер ордена Андрея Первозванного, почётный гражданин Архангельска и Парижа.

Вклад Нины Константиновны в сохранение и развитие русской народно-певческой культуры трудно переоценить: она создатель профессиональной школы народного пения, имеющей немало последователей, известных в России и за ее пределами.

На днях артисты хора посетили могилу Нины Константиновны на Введенском кладбище в Москве, возложили цветы и спели одну из ее любимых песен.

Сегодня в память о ней состоялся молебен в храмах Архангельска и области. Были возложены цветы к мемориальной доске на здании Северного хора.

Вечером в Архангельском театре драмы имени М.В. Ломоносова состоится большой концерт «Заклинание о земле русской» с участием известной ученицы Нины Константиновны – народной артистки России Надежды Бабкиной и её ансамбля «Русская песня».

В рамках мероприятия пройдёт пресс-конференция, посвященная памяти Нины Мешко. На вопросы журналистов ответят министр культуры Архангельской области Вероника Яничек, народная артистка России Надежда Бабкина, руководители Северного хора.

Министерство культуры Архангельской области