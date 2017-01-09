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Районы области подвели итоги реализации проектов ТОС в 2017 году

9 января 11:45 Общественное самоуправление

Территориальное общественное самоуправление в Архангельской области сегодня становится самым массовым движением неравнодушных и активных жителей.

В каждом районе области действуют органы ТОС, которые не только реализуют проекты по благоустройству, сохранению культурного наследия, популяризации спорта и другим направлениям, но и служат опорой для органов местного самоуправления в деле развития территорий.

Стали традиционными итоговые муниципальные конференции, посвящённые вопросам ТОС.

Так, в середине декабря состоялась конференции ТОС Приморского района, в рамках которой прошёл семинар на тему «Активные граждане – ресурс развития территорий».

21 декабря на конференции в Холмогорском районе «Территориальное общественное самоуправление – давайте думать о будущем» были представлены лучшие практики ТОС района.

Так, глава МО «Кехотское» Надежда Уткина рассказала о взаимодействии ТОС и администрации поселения, а также о недавно подписанном соглашении между МО «Кехотское» и МО «Новопавловское» Краснодарского края, где инициаторами сотрудничества двух муниципалитетов севера и юга России стали ТОСы.

23 декабря конференция ТОС Каргопольского района познакомила участников с проектами  «Бабкина поляна» и «Иллюзия старого города». Благодаря «Ассоциации общественных организаций Каргопольского района», которая выступает как юридическое лицо для ТОС и НКО Каргополья, эти проекты смогли получить президентский грант и поддержку фонда Геннадия Тимченко. 

Как пояснила директор департамента по местному самоуправлению администрации губернатора и правительства Архангельской области Наталья Кадашова, сегодня стоит задача перехода ТОС на новый уровень развития.

– Это объединение ТОС в ассоциации, развитие межмуниципального сотрудничества, повышение качества проектов благодаря семинарам и обмену опытом. Финансирование ТОС со стороны областного правительства в 2017 году, несмотря на сложности и сокращение ряда статей бюджета, сохранено на уровне 2016 года, – сказала Наталья Кадашова.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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