В областной больнице откроется кабинет эрготерапии

Мини-восстановительный центр региональной клиники можно назвать и более простым языком – кабинет социально-бытовой адаптации – термин «эрготерапия» в России пока употребляется не часто.

Слово «эрготерапия» происходит от латинского ergon – труд, занятие, и греческого therapia – лечение. Таким образом, эрготерапия – это исцеление через деятельность. Именно эту главную цель ставит инициатор проекта – социальный кластер Архангельской области при поддержке Архангельской областной клинической больницы и Северного государственного медицинского университета – восстановить утраченные двигательные функции, заново адаптировать пациентов, перенёсших инсульт, инфаркт миокарда и подобные заболевания, к нормальной жизни, помочь им достичь максимальной самостоятельности и независимости в быту.

По мнению главного врача областной больницы Игоря Печина, такую помощь должны и могут получать жители всей Архангельской области, особенно отдаленных ее территорий, а медицинский персонал районных и городских клиник региона должен обладать методиками эрготерапии и применять их. В условиях, когда инсульт и инфаркт миокарда стремительно молодеет, владение методиками не просто важно, а жизненно необходимо. При этом плюсы получат не столько медики, сколько пациенты и их близкие.

Открытие нового кабинета эрготерапии состоится 6 июля в 11.10 час. в 1-м неврологическом отделении Архангельской областной клинической больницы по адресу: пр. Ломоносова, 292.

Приглашаются СМИ. Сбор у входа в поликлинику Архангельской областной клинической больницы. Аккредитация по тел. 8-911-570-11-82, Каторина Ирина Николаевна.

Пресс-служба АО «Корпорация развития Архангельской области»